Jesolo, pino crolla sulla pista con le macchinette per i bambini

Un pino è crollato a Jesolo martedì verso mezzogiorno davanti al condominio Sunny Home in via Silvio Trentin, tra piazza Mazzini e piazza Aurora. L' albero è caduto proprio sulla pista dove ci sono le macchinette per i bambini. Un miracolo che non ci fosse nessuno in quel momento.

Una vista dall'alto

Residenti e turisti sono rimasti impressionati. «I pini sono meravigliosi, solo che troppi non hanno ormai radici salde e sono pericolosi». La linea dell'amministrazione comunale è quella di sostituirli con pini giovani e forti. Serve però una costante e costosa manutenzione per evitare questo pericolo di crolli in occasione di vento e fortunali.