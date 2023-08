A Chioggia ogni anno i vandali provocano 200 mila euro di danni. Il sindaco: «Fermiamoli»

Oltre 200 mila euro buttati ogni anno per sistemare i danni di vandali e perditempo. Uno spreco di soldi, che depauperano le risorse a disposizione per sistemare le buche o per tagliare l’erba, che sta esasperando il sindaco Mauro Armelao che promette linea dura contro i vandalismi con l’installazione di telecamere in ogni angolo della città.

«È tempo di dire basta perché la misura è colma», sbotta il sindaco, «non passa giorno senza che in città si registrino atti vandalici con cui si imbrattano, si danneggiano o addirittura si distruggono panchine, cartelli stradali, lampioni, semafori, piante, cassonetti dei rifiuti. Non passa giorno senza che siamo costretti a dover riparare qualcosa che qualche delinquente, così dobbiamo definirlo, rompe per passatempo. Spendiamo 20 mila euro al mese per aggiustare ciò che deliberatamente viene rotto. Soldi destinati al capitolo manutenzioni. Inutile poi lamentarsi per l’erba alta o per le buche nelle strade perché più di metà dei soldi a disposizione per queste cose vengono buttati via per riparare i danni».

Il sindaco si appella al senso civico dei cittadini, ma promette anche il pugno di ferro per chi continuerà a danneggiare la cosa pubblica. «O ci diamo una regolata “tutti” o sarà sempre peggio, tra aumento dei costi e poche risorse», spiega Armelao, «facciamoci tutti un bell’esame di coscienza e finiamola di lamentarci e basta. Inutile pretendere che ci siano agenti di polizia locale ogni 10 metri a controllare bici, auto, moto, parcheggi, il vero cambiamento deve partire da ognuno, bisogna partire dal rispetto delle regole qualsiasi esse siano e dal rispetto verso persone, animali, cose e bene pubblico. Spero di iniziare presto con l’installazione delle telecamere già finanziate e stiamo già programmando un terzo step, prevedendo altre 100 telecamere per monitorare tutto il territorio. Chiederò alla Polizia locale fermezza nel denunciare gli autori di simili comportamenti. Chi rompe sarà perseguito. Andremo a installare anche occhi elettronici dove ci sono continui abbandoni di rifiuti, come le bottiglie di birra lungo la passeggiata del Lusenzo malgrado la presenza dei cestini a due passi...».