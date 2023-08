Nuova Romea, ecco il fronte del “no”. Comitati di Chioggia e Riviera pronti alle barricate

«Muro della Riviera e insostenibilità economica»: il Comitato Romea e Ferrovia boccia la nuova ipotesi di tracciato per la statale lanciata dalla Regione.

L’idea di una Nuova Romea, con un percorso dimezzato rispetto al progetto della Romea commerciale di Bonsignore, non piace al comitato che torna invece a caldeggiare la proposta Sinergo di Romea a quattro corsie. L’assessore regionale alla Mobilità, Elisa De Berti, ha spiegato che è tempo di risolvere una volta per tutte il problema della Romea, procedendo velocemente con un confronto con i territori e completando la progettazione ferma da 10 anni alla fase preliminare. L’idea sarebbe quella di un tracciato “ridotto”, Mestre-Cesena, 177 chilometri, per una spesa ipotizzabile di 5 miliardi e mezzo di euro.

«È positivo che la Regione torni a parlare di Romea», spiega l’avvocato Giuseppe Boscolo Gioachina, presidente del comitato Romea Ferrovia, «È inopportuno però imperniare il dibattito pubblico sul tratto veneto emiliano del vecchio progetto Orte Mestre. Pur cambiato di nome e ridotto nei pedaggi, la Riviera farà muro e aggraverà l’insostenibilità economica del vecchio progetto allora a carico dei privati e ora dell’erario, tra l’altro già allora privo di finanziamento delle pur previste opere complementari, quali il completamento della provinciale Arzerone e della bretella Chioggia-svincolo di Cavarzere».

Per il comitato il dibattito dovrebbe allargarsi ad altre ipotesi. «Molto più opportuno sarebbe uno studio di fattibilità, con dibattito pubblico, su varie alternative progettuali», spiega Boscolo Gioachina, «in particolare riprendendo e sviluppando la proposta Sinergo di Romea a quattro corsie, già prevista con ticket e gestione alla Cav, con un costo ipotizzabile, e forse inferiore, al miliardo rispetto ai cinque del progetto di Nuova Romea, scelto dalla Regione. Altri vantaggi, la possibilità di ridurre il consumo di territorio, usando in parte il tracciato stradale esistente, tipo il completamento dell’Arzerone, e la possibilità di usare i 436 milioni ancora disponibili per la riqualificazione della Romea, come da allegato infrastrutture al Documento economico finanziario del 2022. Si tratta di una proposta già discussa nel marzo 2018 a Roma con Anas, e valutato con grande interesse. Sappiamo pure che Anas veneto da anni sta valutando la proposta: perché non tenerne conto? ».

Il fronte della Riviera

Pronto a dare battaglia il Comitato Opzione Zero, da anni in prima linea sul fronte delle battaglie ambientaliste e sulla questione della ex Romea commerciale.

«Un progetto faraonico assurdo e anacronistico» tuona Mattia Donadel, presidente del Comitato «Siamo pronti a fermarlo un’altra volta. Riproporlo significa tornare indietro di 30 anni buttando nel cestino le promesse di messa in sicurezza della statale. Il mondo è cambiato e invece la Giunta Zaia, così come il Governo Meloni-Salvini, sono rimasti alla logica “fossile” del cemento, dell’asfalto e della gomma. La Riviera del Brenta ha già respinto una volta l’assalto dei cementificatori, li fermeremo anche stavolta».

«La sicurezza» rilancia il Comitato «viene sempre tirata in ballo per giustificare il raddoppio autostradale, ma tanto per cominciare vorremmo chiedere a Anas e all’assessore De Berti dove sono finiti i progetti di messa in sicurezza della statale. Sono 8 anni che aspettiamo la realizzazione delle rotonde e dei sottopassi ciclopedonali al posto degli incroci pericolosi: perché i cantieri non sono mai partiti?».

«Il problema» rilancia il presidente del comitato Opzione Zero «è il traffico pesante di lunga percorrenza, che transita su questa direttrice per evitare i pedaggi. Ma ci sono ormai molti modi per deviare i camion sulla A-13, oppure per farli transitare sulla statale 309 di notte, rendendo più agevole e sicura la strada nell’arco di 2-3 anni, sia per i pendolari che per i cittadini dei Comuni attraversati».

Il Pd regionale

«Si esegua subito la fattibilissima messa in sicurezza dell’arteria più pericolosa d’Italia» rilancia Jonatan Montanariello, consigliere regionale del Pd Veneto e vice presidente della Commissione Infrastrutture «L’attuale catena di comando della destra parte dal ministro Salvini, passa per la Regione e finisce con Città Metropolitana e sindaco di Chioggia. Se il governo regionale ha progetti concreti ed adeguati finanziamenti, lo dica. Altrimenti si rimane al puro annuncio da fuochi d’artificio. Ricordo che il ministro Salvini si è presentato di recente a Chioggia individuando la viabilità come priorità. La destra di governo ha l’occasione storica e soprattutto il potere di tradurre le parole in realtà. Inizino a mettere sicurezza la Romea – conclude Montanariello – e a rispondere alle esigenze dei cittadini e dei territori interessati. Non abbiamo bisogno di tavoli di discussione senza sostanza».