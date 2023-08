Turismo scadente, a Venezia crolla la vendita delle maschere: «Artigiani a rischio»

«L’overtourism sta fagocitando la città e i suoi artigiani». La frase, semplice e diretta, non si presta a fraintendimenti. A pronunciarla è Matteo Masat, direttore di Confartigianato Venezia. Quest’estate il turismo è tornato ai livelli del pre pandemia. Anzi, no. Non proprio. «La qualità è peggiorata, anche solo se paragonata allo scorso anno» continua Masat, «è un turismo mordi e fuggi, infatti il tempo di permanenza medio in città è di due giorni. Chi sta qui così poco, viene a farsi i selfie sui ponti e non apprezza ciò che la città può dare dal punto di vista culturale e artigianale. Non è un turismo spendente».

Secondo il direttore di Confartigianato, dopo la pandemia le persone hanno avuto una gran voglia di riprendere a viaggiare, anche se i portafogli - tra Covid e inflazione - si sono ristretti. Quindi la città si riempie, ma i negozi artigianali restano vuoti.

Le maschere, nate dalle mani esperte di artisti che portano avanti la tradizione, restano sulle mensole. Al loro posto, vanno a ruba quelle delle bancarelle, a pochi euro. Di plastica, ma non importa. Perché è comunque Venezia, e ciò che conta è portarsi a casa un pezzettino della città più bella del mondo. «Le maschere sono la cartina tornasole della situazione attuale. Del turismo che ci sta danneggiando» continua Masat.

A risentire maggiormente del fenomeno è tutto il comparto dell’artigianato artistico, non solo maschere ma anche il vetro, per fare un altro esempio. Ma a penalizzare il settore non è solo il turismo di massa. «Anche e soprattutto l’assenza di politiche che possano gestire il turismo sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo».

Rispetto a quali potrebbero essere, Masat risponde: «Tutto ciò che va verso la gestione dei flussi, oltre una certa soglia non è un turismo che porta valore aggiunto ma danneggia la città, abbiamo visto poche politiche in questo senso» dice, citando un paio di esempi virtuosi, che hanno fatto la differenza sia per gli artigiani che per la città nel suo insieme, l’antipaccottiglia e il regolamento sui plateatici. «Ma una politica seria e programmatica sulla gestione del turismo non l’abbiamo vista. Bisognerebbe partire dal capire quale sia il numero di carico massimo che la città può sopportare».

Quando si parla di overtourism, gestione dei flussi e programmazione politica non si può non pensare al tema più caldo di tutti: il ticket d’accesso. Pomo della discordia fin dall’inizio, argomento masticato e rimasticato, discusso ciclicamente. «Sono stato tra i primi, con le altre categorie a proporlo» spiega Masat, «una cosa non sarà mai perfetta al primo tentativo, non c’è una soluzione che cade dall’alto e risolve tutto, ma non fare niente perché le critiche lo bloccano è sbagliato».

E poi, Confartigianato tira la giacca alla politica. «Stiamo perdendo tempo, interi settori non esistono più, altri rischiano di scomparire, e noi siamo ancora qui a discutere se i veneti che abitano entro un tot numero di chilometri paghino o no i due euro del ticket». L’invito, insomma, è quello di agire quanto prima, per evitare che la situazione peggiori ulteriormente e gli artigiani siano sempre meno. Ad oggi, il 75% della categoria vive e lavora in centro storico, «e quindi rende la città vivibile» commenta ancora Masat. Città che - ricordiamolo - continua a spopolarsi e forse potrebbe partire proprio da loro, dagli artigiani, per risollevarsi. Ma non a queste condizioni, e Masat sottolinea che qualcosa va fatta, una decisione sulla direzione da prendere va presa-. «Mi fa paura l’immobilismo» conclude.