Esce di strada per l’asfalto bagnato. Uomo ricoverato in ospedale

Perde il controllo a causa dell’asfalto bagnato e finisce nel fosso. Guidatore ricoverato in ospedale. Intervento dei vigili del fuoco lunedì 28 agosto, alle 12, per soccorrere un automobilista che dopo aver perso il controllo del mezzo è finito in un fossato in via Annia, a Portogruaro.

L’uomo è stato tradito dall’asfalto reso viscido dalle prime piogge e l’auto è finita fuoristrada. L’abitacolo si è deformato e l’uomo è rimasto incastrato all’interno.

Ad estrarlo dalle lamiere ci ha pensato la squadra dei vigili del fuoco del locale distaccamento che ha poi affidato alle cure del personale sanitario la persona ferita.

L’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area è terminato intorno alle 13.