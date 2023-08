Cavallino, Ambra ha fretta di nascere e viene alla luce in ambulanza

Aveva fretta di venire al mondo. Ambra è nata all'alba in ambulanza con un parto naturale: la mamma non ha fatto in tempo ad arrivare all’ospedale. La chiamata al Suem 118 è arrivata poco dopo le 5 di lunedì mattina segnalando una donna al secondo parto «a termine con contrazioni».

Gli operatori della Croce Verde con il medico a bordo si sono prontamente portati sulla via del centro di Ca' Savio indicata nella segnalazione del Suem 118 attendendo in strada l'uscita della coppia, lui di origine siciliana e lei cittadina francese, entrambi residenti a Cavallino-Treporti. Appena salita in ambulanza la signora, neppure il tempo di partire che, dopo due minuti, la piccola neonata già iniziava ad uscire: si vedeva la testa, obbligando a stazionare l'ambulanza e a proseguire il parto direttamente in loco.

Sono seguiti momenti, prima di concitazione e poi di gioia, da parte dei genitori emozionatissimi e dell'equipaggio dell'ambulanza, infermiere professionale e autista, che ha fatto fronte con grande professionalità a quella situazione inaspettata che rappresenta sempre una grande emozione quando avviene.

Una volta concluse le operazioni del parto col taglio del cordone ombelicale, avendo valutato come stabili i parametri vitali della madre e della neonata sotto la supervisione del medico del Punto di primo intervento di Cavallino-Treporti, l’equipaggio dell'ambulanza con bimba e madre a bordo ha percorso i 2,6 chilometri fra Ca' Savio e il terminal di Punta Sabbioni per affidarle ai colleghi della idroambulanza che le ha trasportate all'ospedale civile di Venezia.

Al rientro al punto di primo soccorso gli operatori della Croce Verde erano talmente emozionati che hanno pensato bene di addobbare l'ambulanza dove è avvenuto il parto con dei fiocchi rosa di festa per la nuova nata.

Nella tarda mattinata i sanitari hanno voluto sincerarsi dal nosocomio veneziano che sia la bimba che la madre puerpera stessero bene. «Siamo molto felici» fanno sapere dalla Croce Verde «Il nostro intervento in questo lieto evento inaspettato conferma la preparazione professionale del personale in servizio all’associazione Croce Verde, fondamento per la gestione di ogni tipo di emergenza».