Sgasano tra i pedoni con i loro bolidi modificati, multati due ventenni

Corse spericolate in auto: stretta del Comune di Jesolo, due automobilisti trevigiani sanzionati al lido sabato notte. Dopo le proteste di commercianti e residenti, soprattutto in zona piazza Marina, la polizia locale ha effettuato controlli specifici anche nella zona a traffico limitato. Un nuovo servizio mirato sul traffico, dedicato agli eccessi di velocità in aree residenziali che sarà riproposto nei fine settimana di maggiore affluenza. È stato denominato “servizio anti-bolidi”.

Controlli in particolare nell’area del lido, concentrati in piazza Marina che in questi giorni è sembrata essere quella più gettonata per la guida spericolata. Sabato sera sono stati così intercettati nella Ztl, all’altezza di via dei Mille, due veicoli che stavano accelerando a vuoto creando disturbo. Una spacconeria costata a cara ai due ragazzi alla guida dei bolidi. Le due auto sono state fermate e scortate fuori dalla Ztl dagli agenti della polizia locale di Jesolo, che si erano appostati proprio per intercettare gli automobilisti senza regole. Si trattava in questo caso di una Lotus e di una Mercedes SLK modificata, con alla guida due ventenni residenti nella Marca.

I due giovani sono stati sanzionati con l’immediato ritiro della carta di circolazione per gli scarichi modificati.

È stato contestualmente inviato un veicolo per la revisione straordinaria che accerterà l’idoneità delle auto. Le sanzioni sono state in particolare elevate per rumori molesti e hanno colpito entrambi i ventenni, multati anche per aver violato la Ztl, in cui è vietata la circolazione di notte fino all’alba. Non sono stati fermati dopo una corsa o gara tra auto, ma solo per l’invasione della zona pedonale e i rumori provocati.

Nei giorni scorsi, sempre in questa zona del lido di Jesolo, erano state segnalate delle corse spericolate in auto, vere e proprie gare automobilistiche tra i frequentatori del lido nel fine settimana.

Gli autori sono spesso giovani dell’entroterra che vengono a Jesolo per frequentare i locali della notte e prodursi in queste sfida da bulli al volante. Una tendenza che il Comune di Jesolo, con la polizia locale, vuole però fermare sul nascere per impedire che diventi una costante nei fine settimana a Jesolo. Non sono state invece ritirate patenti né sono stati segnalati gravi incidenti stradali in questo fine settimana nella rete stradale del litorali.

Soltanto nella notte tra venerdì e sabato c’è stato uno scontro frontale tra due motociclisti sulla statale 14 Triestina a Musile, all’altezza della frazione Croce, e poi uno schianto all’alba in via Riviera Sile, sempre in direzione delle spiagge, che ha coinvolto due veicoli commerciali. In entrambi i casi i feriti sono stati fortunatamente non gravi.