Beach on Fire: le straordinarie immagini dello show pirotecnico

Un applauso finale ha espresso il grande apprezzamento del pubblico composto oltre 200.000 spettatori ipnotizzati dalla magia della diciottesima edizione del Beach on Fire, lo spettacolo pirotecnico che 5 anni fa vinse il Guinness World Record come il più lungo del mondo per i suoi 13 chilometri di fronte di fuoco. Ola, girandole, stelle luminose, luccicanti coreografie imprevedibili fra le 10 postazioni di lancio disseminate ognuna ogni chilometro, per un totale di oltre seimila fuochi d’artificio sparati in sincronia grazie alla regia controllata via radio ottenendo una impressionante sequenza di effetti e giochi luminosi che ha incollato gli spettatori con il naso all'insù.

00:19