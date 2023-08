Spinea, chiede di spostare il camper: aggredito con un coltello il direttore del McDonald’s

Sono 21 i giorni di prognosi, per il profondo taglio al mento, vicino al collo, e uno alla testa, provocati dal colpo di coltello che il direttore del McDonald’s di Spinea ha ricevuto, dopo aver chiesto al 51enne Demis Scarpa di spostare il suo camper, posteggiato in modo tale da intralciare il lavoro del fast food. Ne è nata una lite furiosa, un putiferio, con l’aggressione che ha, infine, portato Scarpa per una notte in cella con l’accusa di lesioni gravi.

L’aggressione

Secondo il capo di imputazione redatto dalla pm Federica Baccaglini – che ha disposto il processo per direttissima, sulla base della relazione dei carabinieri intervenuti sul posto – Demis Scarpa «agendo per futili motivi, ha aggredito violentemente e ripetutamente V. T: , direttore del Mc Donald’s di Spinea, colpendolo dapprima con un manico di scopa e poi sferrandogli un fendente con un coltello Karambit mod 478, con punta ricurva e lunga 19, 5 cm, cagionandogli lesioni di accoltellamento al collo-mento, una ferita lacero contusa al capo, trauma al braccio sinistro e alla mano destra (con punti di sutura al mento e al cuoio capelluto), con l’aggravante dell’uso dell’arma». Un putiferio.

Arresto convalidato

Il 26 agosto mattina, l’udienza si è conclusa con la convalida dell’arresto, ma anche con l’immediata scarcerazione dell’uomo, sottoposto solo ad obbligo di dimora a Marghera in attesa del processo vero e proprio a suo carico, in calendario per il 27 ottobre.

«Certamente c’è stata una discussione molto accesa per un parcheggio», dice l’avvocato difensore Mauro Serpico, «ma anche il signor Scarpa è stato colpito con due colpi di spranga di ferro, prima alle gambe e poi, ferito al capo e alla spalla: anche lui ha avuto punti di sutura. In quel frangente c’è stato il colpo di coltello». Un eccesso di legittima difesa, per il legale.

Per la pm, al contrario – sempre secondo quanto scritto agli atti – «le immagini dell’impianto di videosorveglianza, unitamente alle dichiarazioni delle persone presenti non lasciano dubbi sullo svolgimento dei fatti e la responsabilità di Scarpa, la reazione del direttore è stata puramente difensiva», scrive la pm Baccaglini, «la selvaggia aggressione è avvenuta in un locale pubblico alla presenza di più persone, anche minori, con armi improprie, il manico di una scopa e poi anche il coltello, che l’arrestato portava con sé. La condotta attuata da Scarpa denota una spiccata pericolosità e disprezzo per la vita, non ha esitato a colpire la vittima con un coltello (peraltro in una zona del corpo molto delicata) solo perché gli era stato detto di spostare il camper che creava intralcio alla circolazione dei mezzi dei clienti del locale».

Chi è l’aggressore

Numerosi i precedenti penali dell’uomo – ricorda ancora l’accusa – che definisce l’indagato come «sprezzante di qualunque basilare regola del vivere civile ed incapace di autodeterminarsi». Secondo la testimonianza di un dipendente del fast food, alla richiesta di spostarsi, sarebbe sceso dal camper con il coltello in una mano e afferrando poi un manico di scopa, urlando «ti ammazzo», «te copo» rivolto al direttore, che a quel punto ha impugnato l’attrezzo utilizzato per compattare la spazzatura.

In una nota, il ristorante conferma «massima collaborazione con l’autorità per fare piena chiarezza sull’accaduto. E si conferma che il dipendente è fortunatamente fuori pericolo e tutte le persone coinvolte in buone condizioni di salute».

Parola al giudice.