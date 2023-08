Il Comune silenzia la movida: ecco le nuove aree con l’obbligo di chiudere alle 2

Nuovo giro di vite anti movida. È stata firmata dal sindaco una nuova ordinanza che estende ad altre ulteriori aree di Venezia le limitazioni agli orari dei pubblici esercizi e stabilisce cosa possono e non possono fare gli esercenti, andando incontro alle proteste degli abitanti che abitano in zone interessate da locali e di chi vuole riposare in pace.

Scopo? «Il provvedimento ha l’obiettivo di conciliare il diritto dei residenti alla quiete e al riposo nelle ore notturne con le necessità delle attività economiche, che spesso si trovano ad avere a che fare con una clientela rumorosa».

Le nuove aree nel mirino dell’estensione dell’ordinanza, sono via Garibaldi, Lista dei Bari, Tolentini, piazzale Roma. In terraferma, non cambia nulla.

In sostanza si inseriscono all’interno del provvedimento alcuni locali ed esercizi che recavano disturbo e non rispettavano le regole.

Convivenza tra locali e città

L’assessore alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga, è andato in sopralluogo in tutti i locali e le attività, confrontandosi con abitanti e titolari, un lavoro certosino di mediazione.

«Da sempre ho creduto in una sana convivenza tra esercenti commerciali e cittadini e questa amministrazione sin dal primo giorno ha messo in atto impegni concreti a tutela degli interessi di tutte le comunità del nostro territorio» spiega. «Estendere l’ordinanza precedentemente approvata anche alle zone di via Garibaldi, nel sestiere di Castello, della “Toletta”, nel sestiere Dorsoduro, alla zona dei “Bari” nel sestiere di santa Croce e la zona di piazzale Roma sempre nel sestiere di santa Croce, è stata una decisione naturale nel percorso che stiamo portando avanti di ascolto del territorio» prosegue. «Il nostro impegno sarà sempre votato all’equilibrio tra attività imprenditoriali collegate a vendita, somministrazione e distribuzione di alimenti e bevande, e i primari diritti dei nostri concittadini».

Le regole da rispettare

I pubblici esercizi che ricadono nelle aree interessate dal provvedimento dovranno svolgere la propria attività tra le 6 e le 2, cessando la mescita entro l’1,30; gli stessi, dopo le 23, dovranno dedicare del personale a supervisionare il plateatico stesso per garantire tranquillità e sicurezza e cessare, sia all’interno che all’esterno del locale, qualsiasi trattenimento o musica che possa arrecare disturbo. Pena una multa salata.

Inoltre, le attività artigianali di prodotti di gastronomia (con esclusione delle gelaterie) dovranno chiudere alle 23. Infine, le attività che erogano alimenti e bevande tramite distributori automatici dovranno chiudere alle 20.

Gli scontenti

«Ritengo sia ulteriormente una presa in giro a dimostrazione che non vogliono capire che Venezia è tutta una Movida e che concedere 4 ore di sonno ai residenti è vergognoso e punitivo», dice Martina Zennaro, portavoce del Comitato danni da movida, «questa amministrazione sta mettendo in pericolo la salute dei pochi residenti rimasti a Venezia e di una parte di lidensi».

«L’ordinanza emessa dagli assessori Costalonga e Pesce e dal sindaco sembra una ulteriore presa in giro per i cittadini», attacca il vicepresidente della sesta commissione, Giovanni Andrea Martini, «individua nuovi luoghi e ne lascia scoperti altri. Com’è possibile che non si riesca a emanare un regolamento che sia per tutto il territorio del comune? Perché assegnare in alcuni luoghi limitazioni diverse rispetto ad altri? Non ci sono cittadini di serie B. Il problema di fondo rimane l’incapacità della giunta di dialogare con la città, di ascoltare i cittadini per poi, solo successivamente, prendere decisioni. Non si può dire “abbiamo sentito i cittadini” se l’invito non è aperto a tutti».