Fossò, muore a soli 37 anni: stop al funerale e disposta l’autopsia

Muore a 37 anni a causa di una forma di diabete. La giovane si chiamava Susy Bortolotto ed era molto conosciuta a Fossò, dove viveva in via Provinciale sud, nella frazione di Sandon. La giovane donna soffriva di una grave forma di diabete e nelle ultime settimane le sue condizioni erano peggiorate tanto che era stata ricoverata all’ospedale di Dolo.

A ricordare chi fosse la ragazza è il parroco di Sandon, don Amelio Brusegan. «Susy era una giovane che potremo definire d’altri tempi», dice il parroco. Era molto legata alla famiglia, alla mamma con cui lavorava nell’azienda agricola. Era una grande lavoratrice e una persona di grande generosità e umanità. Tutta la comunità cristiana di Sandon è sconvolta per la perdita della giovane. Era una ragazza umile e riservata sempre pronta ad aiutare chi era in difficoltà».

La notizia della morte della 37 enne in ospedale a Dolo era cominciata a circolare già nella giornata di mercoledì.

I funerali si sarebbero dovuti tenere sabato 26 agosto, ma la celebrazione dell’estremo saluto è slittata perché le autorità sanitarie hanno disposto una autopsia sul corpo della 37enne in accordo con la famiglia. Una prassi ordinaria in casi del genere per determinare con certezza le cause del decesso.

I funerali della ragazza si terranno così solo dopo che l’azienda sanitaria avrà fatto l’esame autoptico. Con ogni probabilità già la prossima settimana.

La notizia della morte della giovane ha colpito anche il paese e tantissime persone hanno portato alla famiglia messaggi di cordoglio anche personalmente. «Il Comune di Fossò», spiega la vicesindaca Susanna Calore, si stringe intorno alla famiglia Bortolotto, in questo momento di dolore».

Susy Bortolotto lascia la mamma i nonni, gli zii le zie i cugini gli amici tanti amici e parenti. I funerali si terranno nella chiesa di San Giacomo a Sandon, solo dopo il via libera da parte delle autorità sanitarie.