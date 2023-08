Commesse da Primark a Maghera: «Trattate male»

Assunte e lasciate a casa dopo alcuni mesi di lavoro al nuovo negozio Primark a Marghera alla Nave de Vero. Adesso un gruppo di ex dipendenti del marchio di abbigliamento denuncia le condizioni di lavoro vissute nel punto vendita di Marghera. «Non vogliamo una nuova assunzione - scrivono in una lettera al nostro giornale - ma mettere in guardia chi verrà preso dopo: non si faccia troppe illusioni».

Le richieste

Secondo le ex lavoratrici, alla Primark l’atteggiamento dei manager del punto vendita sarebbe stato ingiusto: richiesta di straordinari all’ultimo momento, difficoltà a cambiare turni e a chiedere riposi, richiesta di velocizzare le operazioni di carico del negozio, insensibilità rispetto alle più elementari norme di educazione.

Poi il racconto di questi mesi. «Io con altre colleghe racconta una ex dipendente – eravamo entusiaste di lavorare per una attività che ci sembrava fresca dinamica e giovane come Primark. All’inizio ci volevano a quanto abbiamo capito per avviare la nuova filiale veneziana circa 300 persone. Sapevano che eravamo a tempo determinato. A molti è arrivato il rinnovo di contratto due volte ma poi è scattato il mancato rinnovo che per un precario significa licenziamento».

E in questa azienda, sottolineano le ex dipendenti, non c’è alcuna sigla sindacale per il momento che controlla cosa succede.

«Capiamo - raccontano le ex dipendenti – che le aziende non hanno l’obbligo di assumerci, dopo qualche mese di lavoro. Sta già nella natura del contratto la temporaneità dell’impiego, ma quello che fatichiamo a capire è il comportamento aziendale».

Le dipendenti sottolineano che ad alcune di loro è stato chiesto di dire in caso di infortunio o malore, nel caso si fossero recate eventualmente al Pronto Soccorso, che questo malore era avvenuto a casa. Accuse che l’azienda smentisce decisamente.

L’apertura a marzo

La Primark si trova a Marghera a Nave de Vero nell’area in cui c’era il supermercato Coop ha aperto i battenti lo scorso 7 marzo.

Si occupa di vendita di abbigliamento, cosmetica, stoffe e biancheria per il bagno.

Un negozio che ha una vasta clientela e che attrae persone da ogni parte dell’area metropolitana. Tante dipendenti ora non confermate sono state assunte a metà febbraio per preparare il negozio ed il magazzino all’apertura di marzo.

«Alcune di noi - raccontano - sono state lasciate a casa alla scadenza del primo contratto a tempo determinato altre invece come noi hanno avuto il contratto non rinnovato ad agosto. Ci hanno lasciato a casa nonostante i manager ci abbiano assicurato che abbiamo lavorato bene e nonostante ora l’azienda cerchi nuove figure da inserire in modo precario all’interno dell’organico. Tante provenivano dal mondo del commercio, altre erano mamme che dopo aver passato tanti anni ad accudire i figli a casa avevano deciso di tornare a lavorare. Tante le giovani e anche qualche commesso, qualche ragazzo giovane».

Il gruppo di ex dipendenti che ha scritto al nostro giornale denuncia insomma una situazione insostenibile, che le ha indotte a non cercare rinnovi: «Subito dopo la scadenza del nostro contratto – raccontano le ex commesse – abbiamo visto che hanno messo nei corridoi del centro commerciale un banchetto per la ricerca del personale. Ecco, noi volevamo mettere sull’attenti le persone spiegando come siamo state trattate come dipendenti».