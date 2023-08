San Donà, arriva la Notte bianca. Traffico bloccato ed è subito polemica

Street food e Notte bianca, a San Donà un fine settimana di grandi eventi. Ma il traffico è stato bloccato in corso Trentin e via Battisti già a partire da venerdì mattina, tra lo stupore e lo sdegno di molti commercianti e attività e, soprattutto, degli automobilisti. Molti hanno criticato il fatto che le strade principali del centro cittadino fossero già chiuse venerdì mattina, per posare le strutture e i posti a sedere davanti ai plateatici allargati.

Ma il Comune ha voluto fare le cose in grande e l'evento non poteva che richiedere una chiusura del traffico anticipata per tutti gli allestimenti. Stanotte, negozi aperti fino alla mezzanotte per la notte bianca che si inserisce nel contesto dello street food.

Ritorna il “San Donà Buskers Festival”, una kermesse che unisce le performance di artisti di strada, spettacoli, intrattenimento e tanto altro. Tre giorni di divertimento e buon cibo con una brigata di 15 chef con i loro Food Truck che sono giunti da tutta Italia portando le loro eccellenze regionali e internazionali in formato gourmet. L'evento è iniziato venerdì alle 18 con le esibizioni degli artisti itineranti e spettacoli di magia, giocoleria e cabaret.

La manifestazione e l’offerta di street food continua sabato e domenica con le cucine aperte dalle 11 del mattino. Sabato alle 17 eventi itineranti per grandi e piccini e spettacoli, quindi il gran finale con uno spettacolo di varietà di circo teatro.

La “Late Summer Night”, o notte bianca, è stata organizzata in collaborazione con Confartigianato e Confcommercio con negozi aperti, musica, esposizioni di auto, moto e biciclette d’epoca in via XIII Martiri, via Ancillotto, Piazza Duomo e Corso Silvio Trentin.

Domenica dalle 17 ancora artisti itineranti e intrattenimento in centro città. Tra i locali coinvolti, il Corso 39 che ha allestito un' ampia terrazza con posti a sedere in corso Trentin. In via Ancillotto, la pizzeria da asporto Astra ha promosso delle iniziative e promozioni con il vicino Living Bar & Snack Gourmet.