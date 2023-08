Porto e trasporto pubblico ai privati. Tajani: «Ecco come evitare i carrozzoni»

Era certo di avere lanciato il classico sasso nello stagno, però non pensava di alzare una mareggiata. Invece alla proposta di Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri – ma qui soprattutto leader di Forza Italia – di liberalizzare i porti italiani, sindacati e opposizione hanno immediatamente fatto barriera, mentre Matteo Salvini, ministro dei Trasporti (vicepremier e segretario della Lega) in una nota ha fatto notare che la riforma portuale affidata al suo vice Edoardo Rixi «va in senso opposto».

Ministro, ora deve farci capire meglio qual è il suo progetto.

«Ma vede, il mio riferimento ai porti parlando alla platea del meeting di Comunione e Liberazione a Rimini era un esempio, mi rendo conto molto d’impatto, sulla necessità di riaprire un processo di liberalizzazione dei servizi nel nostro Paese, proprio come fu negli anni Novanta.

Premetto e so bene che questo non è un tema nel programma di governo. Ma è un’idea politica, una proposta, che vogliamo discutere all’interno del nostro partito, una grande forza di ispirazione liberale. E portarla quindi al centro della discussione: potremmo valutare anche un disegno di legge in questo senso».

Specifico sui porti?

«Sui porti, ma più in generale sulle liberalizzazioni».

Ma si tratta, come si è detto, di un messaggio che vuole far arrivare alla Lega?

«Assolutamente no. Non è un messaggio per nessuno, ma è un’idea che vogliamo discutere e condividere. Come del resto si sta facendo sul salario minimo, giusto per fare un esempio.

Il tema delle liberalizzazioni va discusso perché in Italia c’è un problema di debito pubblico, e insieme però l’opportunità di valorizzare alcuni servizi che oggi sono appannaggio dallo Stato, ma che potrebbero essere gestiti ugualmente, o anche meglio, da un soggetto privato.

Del resto bisogna cominciare a trovare delle riposte al ritorno del Patto di Stabilità, che nell’ultima formula comunque non ci soddisfa perché sembra più tenere conto dei problemi della Germania che dei nostri, un Paese con un alto debito pubblico, ma con 1.800 miliardi di risparmi privati nelle banche, caratteristica virtuosa tutta italiana.

Ma penso che quei risparmi possano e debbano essere rimessi in circolazione attraverso gli investimenti. Investimenti che però devono rimanere in Italia, a supporto della nostra economia, e certamente ragionare sul alle liberalizzazioni può essere di grande aiuto».

Quali sono i servizi che a suo parere andrebbero quindi liberalizzati?

«I porti come dicevo sono un esempio. Ma pensiamo a servizi come il trasporto pubblico locale, le municipalizzate, la gestione dei rifiuti. Si tratta di ambiti in cui talvolta sappiamo si nascondono un po’ dei carrozzoni.

E ormai lo Stato ha poche risorse. Una gestione privata aumenterebbe l’efficienza, attirerebbe gli investitori, e farebbe risparmiare soldi al settore pubblico. Più privato è, meglio è. Solo l’acqua penso non possa essere privatizzata, perché è un bene primario e troppo prezioso».

Con alcune delle privatizzazioni lo Stato non ci ha guadagnato: Autostrade con la tragedia del Ponte Morandi è sotto gli occhi di tutti.

«Non penso purtroppo che quello sia stato un problema di pubblico o privato, ma di persone. Si è trattato di un atteggiamento criminale e di una mancanza di controlli da parte dello Stato: proprio per questo una liberalizzazione dei servizi fatta in maniera efficiente deve comportare anche un sistema di controlli altrettanto efficiente.

Devono esserci garanzie sulle infiltrazioni mafiose, contro possibili partecipazioni azionarie sospette, per esempio russe o cinesi. E ci deve essere da parte dello Stato la piena capacità di poter togliere in qualunque momento la concessione, appena i dovuto controlli segnalano che la gestione del privato non rispetta i patti presi con lo Stato. Come un arbitro, che fischia il cartellino rosso, e il giocatore viene espulso. Lo Stato non smobilita, ma diventa l’arbitro della partita».

Che idea avrebbe quindi per i porti?

«Uno schema di liberalizzazione dei porti potrebbe comportare un’Authority SpA, con una quota di garanzia da parte della Cassa Depositi e Prestiti – che magari può esprimere il presidente – e i privati tra gli azionisti. Si potrebbe sondare l’interesse dei fondi pensione, incentivare l’investimento con Piani individuali di risparmio a lungo termine, per far partecipare i capitali ai porti.

Sarebbero appunto investimenti che rimarrebbero nel nostro Paese e farebbero bene anche alla Borsa. E creerebbero posti di lavoro, perché ci sarebbe uno stimolo da parte dell’ente privato a fare più e fare meglio».

Così però anche il demanio finisce in mano ai privati.

«No, lo ricordo: parliamo di concessioni, che devono avere tutti gli strumenti per essere revocate in caso di inadempienza. E il demanio rimane pubblico, così come i servizi di polizia, guardia di finanza, dogana.

Si privatizzano i servizi. Uno schema valido per i porti commerciali come per quelli turistici, penso al caso di successo del porto di Rapallo, dove gli investimenti privati ne faranno una delle strutture tecnologiche più all’avanguardia del Mar Mediterraneo».

Il tema delle liberalizzazioni allora rimette al centro anche il tema dei balneari.

«Sui balneari si sta compiendo come noto il processo di monitoraggio delle attuali concessioni. Ma anche in questo caso il tema non cambia: il controllo sull’attività deve essere stretto, sia per il soggetto che ha una concessione da lungo tempo, sia per quello che è appena subentrato per effetto della normativa Bolkestein.

E anche in questo caso, non c’è un arretramento dello Stato sul demanio: capitali sospetti, legati alla mafia o a Paesi come Cina o Russia devono rimanere fuori. Non dimentichiamo che le spiagge fanno parte di quei 7 mila chilometri di costa che costituiscono uno dei confini naturali e strategici del nostro Paese». — © RIPRODUZIONE RISERVATA