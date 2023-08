Open day per salvare le vetrerie di Murano: il nuovo scoglio è il ricambio

Le bollette restano alte per i mastri vetrai di Murano. Niente da paragonare all’agosto dell’anno scorso, dove il gas era schizzato alle stelle ed erano arrivati a pagare 14 volte tanto, ma il costo resta duplicato. Lo conferma Luciano Gambaro, presidente del Consorzio Promovetro Murano, che aggiunge: «Senza i 3 milioni di euro della Regione e i 5 del Governo, avremmo chiuso per più di un anno». Se il Covid aveva fatto tremare i vetrai – per quanto il mercato sempre più internazionale e basato sull’export aveva permesso loro di chiudere l’anno in positivo – la vera batosta era stata l’aumento del costo dell’energia, del trasporto e delle materie prime, in seguito al conflitto in Ucraina. «Oggi le cose vanno meglio, siamo tornati in carreggiata e di lavoro ce n’è» continua Gambaro.

«Non siamo più in una fase emergenziale», concorda Andrea Della Valentina, presidente per Confartigianato della Federazione Vetro Artistico, per poi aggiungere: «ma non è comunque un momento semplice. Il problema principale è la difficoltà nel fare un’attività programmatica, non sapere cosa potrebbe accadere domani, se ci saranno altri scossoni o meno, ci impedisce di avere una visione in prospettiva».

La prospettiva non è rosea nemmeno a livello del ricambio generazionale. «Quando un comparto va in contrazione, come il nostro, è difficile che ci siano incentivi per assumere i giovani, considerando poi che un mastro vetraio ha bisogno di quasi 20 anni di formazione», continua Della Valentina. Proprio per attirare possibili interessati al mondo del vetro, il prossimo ottobre diverse scuole della provincia parteciperanno agli open day dei vetrai. La difficoltà nell’inserire i ragazzi preoccupa Matteo Masat, direttore di Confartigianato Venezia. «I maestri hanno un’età importante e sono soli. Le vetrerie industriali cercano di accaparrarsi i giovani appena possono, quelle medio piccole – che sono la maggior parte – si rubano le maestranze uno con l’altro, è una guerra tra perdenti». Tuttavia, non si dice nemmeno molto stupito della situazione perché «oltre alla difficoltà del lavoro, si devono aggiungere le problematiche dei trasporti, l’over tourism che a volte rende impossibile prendere un vaporetto per Murano, i costi delle case».

Ancora una volta, le specificità della laguna si fanno sentire. «Il periodo estivo è problematico», continua Masat, «quest’anno, poi, c’è un turismo enorme, tossico, che si fa fatica a gestire. E il vetro non ci guadagna nulla». Infatti, anche le realtà medio-piccole esportano circa l’80% di ciò che producono e Gambaro sottolinea come ci siano ancora moltissimi negozi in centro storico che spacciano per autentico quello che, invece, è paccottiglia. «Per questo è importante avere un marchio, perché tutela i produttori e dà garanzie di qualità ad acquirenti e negozianti».