Naviglio del Brenta ridotto a discarica: scatta la protesta

Il Naviglio del Brenta? Ridotto ad una discarica soprattutto a ridosso del centro di Malcontenta e anche a Mira Porte. A sollevare il problema sono stati una quarantina di persone della frazione di Malcontenta in territorio mirese fra commercianti e residenti che hanno incontrato il sindaco di Mira Marco Dori. Sono pronti a non pagare le tasse se non sarà sistemata e pulita l’area.

«La situazione è sempre più insostenibile», spiega Monica Vettore titolare del negozio ottica Vettore. A Malcontenta si concentrano i rifiuti che arrivano da tutti i Comuni a monte di quello di Mira. Dall’inizio dell’estate si forma ciclicamente una vera e propria discarica di fronte al ponte e a a villa Foscari La Malcontenta. Ma non solo ci sono carcasse di animali pesci morti e immondizie galleggianti. L’odore nauseabondo con le alte temperature di questi giorni fa scappare tutti». Un problema che è stato esposto al sindaco Marco Dori anche dal titolare della Trattoria al Ponte: «La clientela si chiede da dove arriva la puzza».

Situazione simile per una trentina di famiglie che hanno terrazze e balconi in vista Naviglio che devono di fatto chiudersi in casa. «Noi come Comune di Mira», afferma il sindaco, «abbiamo voluto fare questo incontro con i residenti e i commercianti perché capiamo i problemi che denunciano. Come Comuni ci siamo incaricati della pulizia del corso d’acqua, ma certo i nostri interventi e risorse non bastano: fra Mira Porte e Malcontenta per recuperare le immondizie e rendere pulito il canale spendiamo circa 80 mila euro l’anno. Per il funzionamento e la manutenzione dei ponti a altre centinaia di migliaia. Una situazione a cui da soli non possiamo far fronte. Chiediamo un contributo alla Regione. Anche i commercianti della piazzetta settecentesca di Mira porte sono arrabbiati per lo stesso motivo» .

I residenti però non sono intenzionati a lasciar perdere. «Siamo grati al Comune di aver portato in un sopralluogo un tecnico per calendarizzare gli interventi di pulizia, ma servono più fondi alla Regione. Se questi aiuti non arriveranno siamo pronti anche a non pagare le tasse regionali».