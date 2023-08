San Michele, si toglie il bracciale elettronico ed evade dai domiciliari: è caccia al ladro condannato

Evade dagli arresti domiciliari, dopo aver tagliato il braccialetto elettronico. Le forze dell’ordine sono alla ricerca di un 42enne di nazionalità rumena, Cristian Samuel Sandru.

L’uomo risulta essere evaso dagli arresti domiciliari, che dallo scorso 7 agosto stava scontando a Pasiano, nel Pordenonese, dopo essere stato in carcere. L’evasione risalirebbe all’altro giorno.

Il 42enne rumeno era stato arrestato dai carabinieri lo scorso aprile, nella notte di Pasqua, a San Michele al Tagliamento. Il fermo era stato operato dai carabinieri della stazione di Villanova di Fossalta di Portogruaro, che avevano avviato le indagini in seguito ad alcune denunce ricevute nelle settimane precedenti riguardo a furti notturni di materiale edile.

L’arresto

I militari, visionando i dati registrati dal passaggio delle vetture ai varchi stradali, erano risaliti a una Citroen C4, i cui movimenti erano risultati compatibili con gli orari dei furti. La notte di Pasqua l’auto sospetta era stata notata parcheggiata accanto al furgone di una ditta edile che l’uomo, poi tratto in arresto, avrebbe cercato di forzare con arnesi da scasso.

I militari hanno quindi bloccato il cittadino rumeno e, a seguito di perquisizione, hanno trovato all’interno della Citroen C4, in suo uso, ulteriore materiale ritenuto provento di diversi furti commessi nella stessa nottata in danno di altre aziende del posto. Non solo, perché sull’uomo pendeva anche un mandato di arresto europeo spiccato, nei suoi confronti, dalle autorità rumene, dovendo scontare una pena definitiva di 2 anni e 6 mesi per furto aggravato.

In quell’occasione Sandru aveva provato a sottrarsi al mandato di arresto, fornendo delle false generalità ai carabinieri. I quali però lo avevano identificato con le reali generalità e avevano dato esecuzione al provvedimento europeo.

Dopo un periodo trascorso in carcere, da inizio agosto Sandru era stato posto agli arresti domiciliari, da cui però il 22 agosto scorso è evaso, dopo aver tagliato il braccialetto elettronico. Ora è ricercato. —