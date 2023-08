"Sbaracco": parte alla grande l'iniziativa dei commericianti di Mestre

Primo giorno per l'iniziativa voluta dai negozianti del “salotto cittadino” di Mestre per ravvivare lo shopping e rivitalizzare il commercio. Rudi Manente (Passaparola): "Ultimo weekend di saldi, si svuota il negozio per la stagione che verrà. Mi pare che stia andando abbastanza bene" (intervista di Marta Artico)

01:35