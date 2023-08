A Venezia ospedali in affanno, boom di richieste di medici a gettone: «Integrarli al meglio»

Mentre la carenza di personale manda in affanno il sistema sanitario, la richiesta di gettonisti cresce, soprattutto in Pronto soccorso.

Lo conferma il dottor Matteo Zanella, specializzato in anestesia e rianimazione, ora ceo di Mst Group.

La società ha appalti nei Pronto soccorso del Veneto e della Sardegna, in particolare nelle Aziende sanitarie 3,5,6 e 8. Nell’Azienda Serenissima sta gestendo il servizio del punto intervento del Lido, con 9 medici in servizio, di cui due dottoresse argentine». Dottore, ha mai lavorato nel pubblico?

«Sì, per poco, un anno dopo la specializzazione, nel 2009. Poi ho lavorato per 9 anni come medico libero professionista nell’Usl di Treviso».

La sua scelta di non lavorare come dipendente pubblico è stata dettata da motivi particolari? «Volevo costruire qualcosa che fosse al servizio sia del pubblico che del privato, ho sempre desiderato creare una realtà che andasse al di là della mia professione, per poter essere di supporto alle aziende. Così con i miei soci ho fondato Mst group».

A oggi com’è la richiesta di gettonisti? «Altissima, soprattutto in Pronto soccorso.

Gli ospedali devono scontrarsi con una mancanza importante di personale e ricorrere all’appalto del servizio è una necessità. Noi tra Veneto e Sardegna abbiamo 140 medici, di cui 44 stranieri, molti argentini». Quindi è una professione ambita, sono gli esodati dal Sistema sanitario nazionale, come spesso si sente dire? «No, posso contare sulle dita di una mano quelli che vengono dal pubblico. Oggi ci sono molti neo specialisti che decidono di andare a lavorare nel privato, soprattutto gli urgentisti che sanno di non poter svolgere la libera professione se entrano nel pubblico».

Probabilmente influiranno anche le condizioni lavorative, giusto? «Sì. Serve sicuramente una politica che da una parte spinga per il miglioramento delle condizioni di chi lavora nel pubblico e, dall’altra, che sappia dare in gestione una fetta numerosa in termini di pazienti in appalto».

Spesso si parla della grande differenza di stipendio che c’è tra i dipendenti pubblici e i gettonisti, è davvero così? «Sì e no. In Veneto non si possono superare i 100 euro l’ora e se consideriamo solo l’aspetto economico, possiamo dire che la retribuzione sia buona. Ma poi dobbiamo anche considerare il resto: la precarietà, i turni di 12 ore che fanno i nostri medici – il che significa che il numero di turni in un mese è minore –, la mancanza di malattia e ferie, l’assicurazione più cospicua, la tele previdenza, tutte voci che comportano una riduzione della cifra».

Oggi chi sta meglio, gettonisti o medici del Sistema sanitario nazionale? «Dipende dalla volontà del singolo, è questione di mentalità. Fare il gettonista significa assumersi un margine di rischio d’impresa». Cosa aspettarci dal futuro? Sempre più servizi in appalto? «Spero di no, non vorrei che l’attività dei Pronto soccorso sia tutta a gettone, non deve sostituirsi al Servizio pubblico.

Serve rendere i servizi di alto livello e ovviamente gli ospedali si troveranno a far fronte a un numero di pensionamenti superiore a quello delle assunzioni, bisognerà fare una scelta importante, se non si vuole chiudere i servizi».

I gettonisti ci saranno, come coniugare al meglio le due figure, pubblico e gettonista? «Bisognerebbe dare in gestione ai gettonisti i codici minori, i cosiddetti codici bianchi che non avrebbero bisogno del Pronto soccorso e lasciare ai medici quelli che necessitano di figure specializzate, anche per una questione di rischio clinico».