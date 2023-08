Malori per l’afa tra gli anziani a Venezia, l’Usl 3: «Nessun caso grave»

Giornate roventi e la canicola non accenna a diminuire. Tuttavia, le Aziende sanitarie Usl 3 e 4 non hanno registrato nessun caso di malore grave collegato al caldo.

Nemmeno in spiaggia si sono verificate sincopi o colpi di calore, i vacanzieri che si sono recati al pronto soccorso di Jesolo, Portogruaro o San Donà lamentavano soprattutto fratture e contusioni, causate da incidenti domestici e disattenzioni. L’unico caso grave ha riguardato il 49enne che nelle scorse settimane è morto a causa di un colpo di calore mentre aspettava il treno, a Portogruaro.

Anche se qualche turista è arrivato anche al pronto soccorso del Civile, presentando uno stato di affaticamento: «Si è trattato di persone spesso in sovrappeso, non abituate a camminare a lungo come capita di dover fare a Venezia; anche tra i vacanzieri, comunque, non si sono verificati, fin qui, accessi per gravi colpi di calore» spiega l’Usl 3.

Hanno preoccupato di più i casi di persone fragili, spesso anziane e con patologie pregresse, che hanno risentito delle temperature elevate, accusando principi di sincopi e colpi di calore, oltre a un aggravamento della propria condizione clinica. Anche all’Angelo sono arrivati soprattutto anziani.

«Sia a Mestre che a Venezia, i casi sono stati gestiti con l’osservazione assistita negli ambienti del Pronto soccorso e non si sono registrati fin qui ricoveri dovuti direttamente alle elevate temperature», continua l’Usl.

Arrivano poi le raccomandazioni, perché per qualche giorno il termometro resterà alle stelle ed è bene mantenersi prudenti.

«Sia a Venezia che a Mestre i sanitari sconsigliano le attività faticose, e in particolare quelle sportive che comportano un importante dispendio di energia, nelle ore calde della giornata; e raccomandano una continua e consistente assunzione di acqua per una corretta reidratazione. In proposito, ancora fino al termine dell’estate rinnoviamo l’appello ai familiari di persone anziane e sole, perché tengano monitorati i propri cari più fragili, e si assicurino che bevano e consumino frutta e verdure, per reintegrare i sali persi con la sudorazione intensa».

Raccomandazioni che l’Azienda sanitaria aveva fatto anche sul nascere dell’estate, tramite gli incontri pubblici in diversi comuni della terraferma, dove erano state spiegate agli anziani le buone pratiche da adottare per far fronte alle ondate di caldo che sarebbero arrivate in questi mesi.