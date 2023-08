Mestre, lo “Sbaracco” fa centro, tutti a fare shopping sotto casa

Lo Sbaracco fa centro. Venerdì primo giorno per l'iniziativa voluta dai negozianti del “salotto cittadino” per ravvivare lo shopping e rivitalizzare il commercio.

Marzia Piovesan di Nanà

Si sbaracca

I negozi che hanno aderito alla novità, hanno messo la merce in saldo fuori dall’attività, così come concesso dall’amministrazione.

Ai clienti, la “new entry” è piaciuta, soprattutto perché ha consentito a chi non conosceva alcune boutique dove non era mai entrata, di “inciampare” nelle proposte scontate esposte fuori, lungo strade e i marciapiedi e ha potuto dare un’occhiata ed entrare.

"Sbaracco": parte alla grande l'iniziativa dei commericianti di Mestre

Fuori tutto

Da Nanà in Galleria Barcella il via vai era continuo. «Sono stra felice» spiega Marzia Piovesan «non mi aspettavo un simile risultato, questa iniziativa è servita a infondere positività nei commercianti, che devono prendere spunto dai napoletani che fanno del commercio il punto di forza».

Appello al sindaco: “Servono iniziative in piazza”

Prosegue: «Servono iniziative, quest’anno in piazza Ferretto non è stato fatto nulla. Il sindaco dice che la piazza è “il salotto” della città, ma deve essere viva, vissuta. Qui serve cibo, musica, banchetti come una volta, non iniziative tristi, vedi Treviso e le altre città, o si ritorna a questo mood, quello dei tempi d’oro, o la piazza muore. Per questo una iniziativa come quella di questo fine settimana serve, perché risveglia la voglia di girare, acquistare, fare shopping, vivere la città».

Negozianti soddisfatti

Arianna Benvegnù di New Babouche

«Servirebbero più di queste iniziative, dovrebbero essere incentivate perchè attirano gente» le fa eco Arianna Benevegnù di New Babouche, in via Battisti. Rudy Manente, titolare di Passaparola, in Galleria Barcella, tra gli ideatori dell’iniziativa, è entusiasta: «Sta andando bene, c’è parecchia gente, finalmente si sbaracca: ultimo fine settimana di saldi per buttare fuori merce sottocosto: più di qualche negozio ha voluto partecipare last minute e speriamo che questa iniziativa diventi stabile, si possa partire prima e avere metri più per esporre, occupare piazzale Candiani , invadere altre parti del centro e animare la città in questi fine settimana in cui c’è meno gente, per farla tornare».

Sabato si replica

Per tutta la giornata di oggi, oltre una trentina di negozi esporrà la merce sulla scia del «fuori tutto»: capi d’abbigliamento, calzature, accessori e articoli per la casa, chi più ne ha più ne metta, a un prezzo scontatissimo. Le offerte attenderanno gli amanti dello shopping davanti alle vetrine delle boutique aderenti.

Ogni commerciante - ricordiamo – ha a disposizione due metri quadrati di area pedonale per esporre la merce più scontata di cui dispone, con riduzioni che possono arrivare persino all’80 per cento.