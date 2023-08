A Mestre e Marghera svolta in arrivo. «Turismo e industria insieme»

Una città fragile, dai mille volti e contraddizioni, che vive un’estate di ripresa in chiaroscuro. Massimo Zanon, presidente della Camera di commercio metropolitana, fa un bilancio in vista di settembre.

Quanto pesa l’economia dei servizi al turismo sul turismo?

«Sono due facce della stessa medaglia. Se manca una non c’è l’altra: se non arriva il taxi che porta l’ospite in albergo, come si fa? Anche il commercio fa parte dell’offerta turistica: più è accattivante, più è originale e più soddisfa l’utenza.

C’è chi vuole sottolineare i distinguo, tu fai il commerciante io l’albergatore, qualcuno si sente più nobile di altri, invece siamo della stessa categoria. Se vado a Venezia da turista e mi si rompe il tacco, mi serve uno che lo aggiusti e non è l’albergatore bensì il calzolaio».

L’offerta è sufficientemente accattivante, secondo lei?

«Oggi l’offerta è per tutte le tasche ed esigenze e subisce una fortissima concorrenza per chi ha grandi risorse: Venezia è una città difficile, se si vuole renderla accattivante si deve investire per accaparrarsi un cliente conteso da tutto il mondo.

Sempre di più diventa necessario creare flussi controllati, per evitare la grande massa. Serve un tetto massimo, ma non il ticket: per noi va utilizzata la prenotazione organizzata senza far pagare nulla, mettendo più servizi, che già di per sé vengono pagati se funzionano».

Quanto è importante, invece, il manifatturiero?

«Su Venezia è importantissimo: uno dei motivi per cui si viene a Venezia sono vetri, tessuti, profumi, biglietti da visita che ci fanno innamorare da lontano, aspetti che poi si aggiungono alla storia della marineria, vedi alla voce barche, accessoriato marinaro, manutenzioni.

Il manifatturiero non è un corpo terzo, perché fa parte di una necessità che ogni territorio deve avere e il turismo ne è parte. Altre province non hanno i nostri numeri, ma non ci deve essere la monocultura turistica, nessuna di queste parti va lasciata indietro per recuperare posti di lavoro, competitività e l’ “ambiente” a lungo lasciato andare.

Venezia è un brand unico, ma il nostro è un turismo che continua a cambiare: cambiano le persone, le abitudini, c’è un’innovazione che non si ferma mai e chi dorme viene tagliato fuori».

Non è troppo sbilanciata l’economia della provincia di Venezia, a suo avviso?

«No. Non è sbilanciata, i numeri lo dicono. Pensiamo a Fincantieri, le raffinerie, fanno numeri che altri non hanno, siamo in una condizione di privilegio, ma non sono strategie nate a tavolino, sono nate per caso. Adesso bisogna puntare sul recupero del porto, grazie alla Zes, dobbiamo pianificare nuovi investimenti».

Come si risolve il gap di personale nell’industria e nei servizi?

«È una questione sfaccettata: da un lato si deve recuperare formazione scolastica da quando si esce dalle scuole dell’obbligo per riuscire ad andare al lavoro con un bagaglio di esperienza ed essere nelle condizioni di avere stipendi competitivi.

Dall’altra bisogna operare con attenzione sui flussi esteri, che sono necessari e vanno regolamentati. Quando arrivano le persone devono poter contare su un’ospitalità dignitosa, imparare la lingua, ed essere impegnate nel lavoro.

Se non c’è natalità, non possiamo pensare di trovare forza lavoro in maniera autoctona, bisogna lavorare sul fatto che la gente faccia figli, e dobbiamo lavorarci subito. Aiutare chi si fa carico di mettere al mondo figli mediante un welfare ragionato e contestualizzato».

Quale contributo possono dare i migranti in arrivo dal Mediterraneo?

«Per me i migranti sono quelli che vengono da fuori Italia, non è un problema di Mediterraneo, che vengano dalla Francia o dalla Slovenia, cambia poco. Vanno formati e inseriti in un circuito per essere impiegati nella manifattura, nel turismo, nei servizi».

A quale punto è la riconversione di porto Marghera?

«Attendiamo l’ok del governo per i fondi messi a disposizione nel decreto Zes, non ancora a regime. Nel frattempo si lavora ognuno nel proprio ambito per riconvertire quanto di competenza».

Cosa pensa della polemica Unesco su Venezia?

«A di là che non possiamo prevedere quanta gente arriverà, ricordare che c’è molto da fare è importante. Ben diverso è dire che non si è fatto niente. Nulla cambia in due giorni in un Paese ingessato da mille regole e campanili»