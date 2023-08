Grande successo a Venezia per il Disnar della Regata Storica

Grande successo per il Disnar della Regata Storica, la grande cena diffusa che riunisce i veneziani in occasione dell’appuntamento clou della stagione Remiera, per parlare di voga, incontrare campioni e campionesse, vogare con loro, seguire filmati storici e le immagini delle grandi sfide Remiere, ma soprattutto “riconquistare” così- da veneziani - la propria città.

Una passione, quella per la voga veneta, che riunisce città storica e città del litorale: sold out per le tavolate organizzate da associazioni e Remiere, con il Patrocinio del Comune e la collaborazione di Veritas e Vela.

Tredici i punti di ritrovo: otto a Venezia, poi nelle isole per arrivare a Caorle e Jesolo.