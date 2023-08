Cavallino-Treporti, stalking e lesioni al nuovo compagno: divieto di avvicinamento per l’ex

Si era accanito contro il nuovo compagno della ex moglie, stalker 40enne arrestato e poi rilasciato: non potrà avvicinarsi a meno di 300 metri da lei, il compagno e i figli. Una brutta storia maturata in una famiglia che ha visto un uomo perdere la testa perché non poteva più vedere i figli.

Intanto, proseguono le indagini a suo carico per stalking e lesioni personali. Con la sua condotta violenta, infatti, aveva reso la vita impossibile al nuovo compagno della sua ex, vittima designata e bersaglio del suo odio incontrollabile, minacciandolo continuamente di morte e seguendolo a tutte le ore del giorno e della notte, fino ad aggredirlo fisicamente davanti a casa come aveva già fatto in altre occasioni.

La vita del nuovo compagno della ex era insomma cambiata totalmente da quando quell’uomo lo aveva preso di mira in modo asfissiante e violento. Era costretto a cambiare strada se lo vedeva in lontananza, a cambiare percorso per recarsi al lavoro o per andare al parco. Una minaccia incombente. Aveva scelto addirittura di rinchiudersi in casa pur di non incontrarlo.

Non contento, l’aggressore lo aveva addirittura assalito prendendolo a calci e pugni e per questo è stato accusato anche di lesioni personali che hanno provocato delle serie patologie alla vittima.

L’uomo è stato infine arrestato (provvedimento convalidato) dai carabinieri della stazione di Cavallino-Treporti in occasione dell’ultima aggressione, quando lo hanno trovato ancora davanti all’abitazione.

L’aggressore è stato scarcerato con l’obbligo di non avvicinarsi a meno di 300 metri dall’abitazione della ex. Assistito dal suo legale, l’avvocata Giovanna Tirocinio, ora spera che sia trovato un accordo sulla gestione dei figli per allentare le tensioni, anche perché lo stalker non ha precedenti.