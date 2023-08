Bollo auto, a Venezia stangata in vista per 97 mila: riscossione al via (con polemica)

Il 16% dei veneziani non ha pagato il bollo auto 2021. O meglio: questo è quanto presume la Regione, che in questi giorni ha iniziato l’invio di accertamenti per la tassa di possesso del proprio autoveicolo riferito a quell’anno.

Gli utenti a cui sarà indirizzata la raccomandata sono 97.665, che equivalgono a quasi un quinto degli oltre 590 mila veicoli immatricolati della provincia.

Se sarà appurato che non ci sono errori, la Regione potrebbe recuperare un mancato introito pari a oltre 26 milioni. Mediamente il costo del bollo non riscosso è pari a 268 euro, anche se tale cifra può variare significativamente (verso l’alto o verso il basso) a seconda della potenza del veicolo.

Per quanto riguarda il Veneto, non tutti i veicoli sono tenuti a pagarlo o comunque possono accedere a riduzioni dello stesso.

A poter fare richiesta di esenzione sono i soggetti disabili presentando adeguata documentazione. Autoveicoli e motoveicoli con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni (cosiddetti “storici ultra ventennali”) godono di una riduzione della tassa automobilistica pari al 50% dell’importo ordinario, con tassa di circolazione annuale forfettaria di 28,4 euro per le auto e di 11,36 euro per le moto ultra trentennali.

I veicoli elettrici sono esentati dal bollo per 5 anni dalla prima immatricolazione, mentre gli ibridi (esempio benzina-elettrico) per i primi tre anni.

I veicoli totalmente a Gpl o metano hanno una riduzione di un quarto del prezzo, oppure una tariffa fissa di 2, 84 euro per ogni kilowatt nel caso dei veicoli con doppia alimentazione benzina-Gpl.

«Partiamo con il dire che il bollo sul possesso dell’auto è una tassa ingiusta», dice Carlo Garofolini, presidente di Adico, «dato che ad oggi l’auto è diventata un vero e proprio bancomat per la Regione e per gli enti locali. A prescindere da ciò, mi chiedo perché questi accertamenti avvengano a ridosso di settembre, quando sappiamo che è il periodo più faticoso per le famiglie e che coincide inoltre con l’avvio delle scuole. Una scelta che risulta ambigua, anche perché l’invio delle lettere avviene sulla base di una presunzione».

È proprio su questo modus operandi che i consumatori non sono d’accordo. «Solo la prova dell’esibizione di una ricevuta di pagamento può indurti a non pagare», dice Garofolini, «ma ti devi arrangiare per dimostrarlo. Se una persona è al lavoro o in ferie, non può ritirare la raccomandata ed è poi costretto ad andarla a prendere in posta.

Vi sono inoltre costi esorbitanti di notifica e l’utente è costretto a richiedere permessi al lavoro e proseguire in lungaggini burocratiche che creano un danno collaterale che nessuno ripaga, anche una volta che l’utente avesse dimostrato che il pagamento era realmente avvenuto. Mi piacerebbe che un giorno ci fosse un Fisco che non parte dalla presunzione di mancato pagamento. Quante di queste 97 mila lettere sono legittime? Se lo fosse il 90% andrebbe bene, altrimenti chi sbaglia dovrebbe essere mandato a casa, perché il danno all’utente non è giustificabile».