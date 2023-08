Vince centomila euro a Venezia grazie al 10eLotto

Veneto in festa grazie al 10eLotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, Venezia si è aggiudicata la vincita più alta di giornata grazie a un 9 Doppio Oro da 100 mila euro.

L'ultimo concorso del 10eLotto (estrazione di giovedì 14 agosto) ha distribuito premi per oltre 19,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 2,47 miliardi di euro in questo 2023.