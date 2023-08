Via Piave al setaccio, maxi operazione contro spaccio e criminalità, decine di controlli

Operazione anti droga e criminalità nelle zone “rosse” della città.

CONTROLLI

Nella giornata di ieri, a partire dal pomeriggio e fino a mezzanotte, carabinieri e forze dell’ordine hanno messo al setaccio il centro città, l’area a Sud che si allunga dalla piazza verso la stazione dei treni. Riflettori puntati su via Piave, le laterali della strada, ma anche Corso del Popolo, via Cappuccina, i sottopassi dove la gente ha paura a camminare di notte e talvolta anche di giorno.

VIA PIAVE AL SETACCIO

Carabinieri in coppia, a piedi, e in auto di servizio hanno percorso in lungo e in largo le aree più delicate e a rischio, quelle in cui si spaccia e si consuma, e dove convergono compratori da tutto il Veneto, per acquistare la droga. Zone dove spesso e volentieri avvengono risse e aggressioni, dettate da spartizione di piazze dello spaccio. Ma anche per via di consumatori in cerca di soldi facili per acquistare la dose.

ELICOTTERI

Gli abitanti, nel pomeriggio, attorno alle 18, hanno sentito gli elicotteri delle forze dell’ordine e di polizia, che sorvolavano il centro città e il “salotto cittadino”, pattugliando dall’alto. Diverse le persone controllate, identificate e fermate.

L'obiettivo è quello di infondere sicurezza nella popolazione, la quale sostiene che non si tratti solo di “percezione”. Ma soprattutto riuscire a contrastare una volta per tutte in modo decisivo la la criminalità che gravita attorno allo spaccio di droga.

L'operazione, di cui si conosceranno i risultati solo oggi, ha visto sul campo con gazzelle dei militari, personale a piedi, sia in divisa che in borghese. L’operazione mirata rientra all’interno delle attività interforze richieste e messe in atto dalla Prefettura di Venezia, in collaborazione con la Questura e con le altre forze dell’ordine e di polizia.