Organici e rincari, nel veneziano scuole paritarie a rischio: mancano 80 maestre e soldi per le bollette

Pochi laureati in Scienze della formazione primaria e “fuga” verso le statali, grido d’allarme delle scuole paritarie.

Nel Veneziano, dove esistono 130 scuole dell’infanzia paritarie e 42 asili nido integrati che accolgono complessivamente quasi 11 mila bambini, mancano all’appello per l’anno scolastico che sta per iniziare circa 80 insegnanti.

Un vero e proprio dramma, questo, che si aggiunge a quello dei finanziamenti statali risicati e del caro bollette.

Un problema nazionale che in Veneto tocca livelli drammatici, come spiega il responsabile della Fism (Federazione italiana scuole materne) di Venezia, Stefano Cecchin.

La mancanza di personale docente è ormai una realtà pesante ovunque, perché nel Veneto la situazione è addirittura peggiore?

«Per due motivi: il numero insufficiente di posti nei corsi di laurea di Scienze della formazione primaria a Padova e Verona e per il fatto che i numeri dei bambini accolti nelle paritarie è superiore rispetto alla media nazionale: da noi due bambini su tre vanno alle paritarie che, ricordiamolo, sono anche comunali.

Il 50% dei comuni in Veneto ha solo scuole dell’infanzia paritarie. Mi spiego meglio con i dati che purtroppo si commentano da soli. In Veneto abbiamo 250 posti nel corso di laurea a Padova e 100 a Verona.

I laureati di Verona si spostano in gran parte nella provincia autonoma di Trento, dove gli stipendi sono migliori, o nel territorio del Bresciano.

Quindi i 350 laureati potenziali sono in realtà molti meno. Noi avremmo bisogno di un contingente in uscita di almeno 500 unità l’anno, anche perché la laurea consente l’insegnamento all’infanzia alla primaria».

Le altre regioni sono messe meglio quindi. «Anche qui basta guardare i dati: il Veneto ha un posto in ingresso al corso di laurea in Scienze della formazione primaria ogni 894 alunni (3-11 anni), la media nazionale è 369… se andiamo a comparare il dato veneto a quello di altre realtà regionali diventa addirittura inverecondo: 191 in Friuli, 128 a Trento e Bolzano, 443 in Emilia».

C’è poi il problema della fuga a ridurre ulteriormente i numeri... «Esatto. Ogni anno perdiamo circa il 10% degli insegnanti che tra fine agosto e metà settembre migra verso le scuole statali dove hanno stipendi più alti e meno ore di lavoro. A Venezia abbiamo 130 scuole dell’infanzia che accolgono diecimila, 42 asili nidi integrati che ne accolgono 900. Gli insegnanti sono 670 nell’infanzia e 120 educatrici al nido. Per il nuovo anno la stima è di 70-80 maestre mancanti. Una situazione pesante da gestire».

Quindi, come farete a completare l’organico per il prossimo anno scolastico, ormai alle porte? «Si dovrà procedere, come negli anni precedenti, con le deroghe per chi non ha il titolo di studio, potendo però contrattualizzare il personale per 24 massimo 36 mesi, con tutto quello che ne consegue in termini di continuità didattica, soprattutto per i bambini che necessitano di sostegno».

Sul fronte rette, ci saranno altre brutte notizie per le famiglie che utilizzano le paritarie? «Le rette vanno comunicate a gennaio quando le famiglie devono procedere alle preiscrizioni, quindi nessun aumento in corsa. Gli aumenti c’erano già stati l’anno scorso.

Purtroppo il caro bollette, con un +100% sul gas e +110% per energia elettrica mandano in tilt i nostri bilanci.

Abbiamo chiuso in negativo il 2022 e chiuderemo in negativo il 2023. Si può reggere un anno o due così, poi se non ci saranno aiuti più consistenti dallo Stato, saremmo costretti a alzare bandiera bianca».