Lavorare in vacanza: a Venezia boom di turisti negli spazi di coworking

Un’estate record per le aziende che forniscono spazi e servizi per il lavoro da remoto. Sono sempre di più i vacanzieri – italiani ma soprattutto stranieri – che decidono di venire a Venezia non solo per trascorrere le ferie, ma anche per lavorare, tra un giro turistico e l’altro. Lo conferma Ilaria Edel Muzzati, general manager di Lemon, che fornisce uffici, spazi di coworking e sale riunioni in via Don Tosatto a Mestre.

«Quest’anno, ad agosto l’affluenza è aumentata del 200%, soprattutto per quanto riguarda i turisti stranieri», spiega Edel Muzzati. Sono una quarantina le persone che questo mese sono passate da Lemon, «Un numero molto elevato per la nostra realtà», continua.

Lo stesso registrato a Jesolo da Marco Petrazzi, gestore dello spazio M-Space, abituato a circa 15 richieste durante l’anno. «La maggior parte, in estate, sono giornaliere e provengono da stranieri, gli italiani sono circa il 30 per cento». All’estero la “workation”, così si chiama la formula ibrida tra lavoro e vacanza, non è una novità e piace molto, tanto che chi può viene pure in Italia a farla, perché se proprio si deve lavorare, poterlo fare per qualche giorno da Venezia è un sogno che tenta molti.

«Abbiamo visto americani, inglesi, francesi, olandesi e anche un marocchino chiedere uno spazio», continua Edel Muzzati, sottolineando come questo mostri un «cambio epocale dei tempi di vita delle persone, e come non esista più la differenza tra festivo e feriale, cosa che si riverbera nella macro economia e nel sistema in cui le aziende si muovono».

È diverso, quindi, dal telelavoro o dallo smart working nato in pandemia, perché non si lavora da casa ma da posti di vacanza, che si tratti di mete desiderabili in Italia o all’estero, mare o montagna che siano. Un sogno che, però, non è concesso a tutti: perché è riservato a lavori che si prestano per essere svolti da remoto, perché non tutti i datori di lavoro ne sono entusiasti, perché richiede disciplina e organizzazione, a maggior ragione se coinvolge anche la famiglia.

«Infatti», continua Edel Muzzati, «vediamo soprattutto avvocati, commercialisti, imprenditori e anche operatori nel mondo della moda, l’età è variabile, dai 25 ai 50 anni». Inoltre, spiega come ad essere saltata non è solo la vecchia concezione delle vacanze, ma anche il periodo stesso delle ferie, che tradizionalmente coincideva con agosto. «Già da giugno molti lavoravano nei luoghi di vacanza, è tutto molto più flessibile».

Lo conferma anche Gemma Canzoneri della #Uovosodoconsale, altro spazio di coworking, stavolta a Caorle. «Il nostro è un lavoro stagionale, durante l’anno rende poco. Le persone affittano i nostri spazi per due o tre settimane, il tempo che trascorrono al mare. Solitamente, sono tutte persone che sono in appartamento e hanno bisogno di un luogo tranquillo per lavorare».

La formula degli appartamenti è quella che va per la maggiore anche a Venezia, con turisti che risiedono in centro storico e si spostano a Mestre per lavorare o, viceversa, in affitto in terraferma e abituate ad andare a Venezia nei momenti di pausa, per visitare la città. «È un’attività che si sposa bene con gli affitti turistici e con i lavoratori che si spostano anche in momenti diversi dall’alta stagione».

Venezia, insomma, attira sempre. Secondo il report di Deloitte sulle tendenze nel turismo, chi è a favore tenderà a viaggiare il doppio di chi preferisce vacanze tradizionali (da 2 a 4 viaggi l’anno). Che sia quindi la prossima frontiera del turismo nel Veneziano?