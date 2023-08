Venezia, borseggiatrice arrestata in flagranza di reato

Pugno duro della Questura, fermate 4 donne, un arresto. Lunedì la Questura di Venezia, con il supporto degli agenti della polizia ferroviaria, in attuazione delle direttive adottate in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza Pubblica, ha effettuato un’ulteriore operazione di sicurezza per far fronte ai recenti episodi di borseggio.

Nel corso del servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio, dopo una meticolosa attività di osservazione sono state intercettate e fermate complessivamente 4 donne.

In particolare una cittadina straniera, domiciliata a Roma, la quale si aggirava all’interno della Stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia, è stata sorpresa in violazione della misura di sicurezza della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nella capitale.

La donna, pertanto, è stata arrestata in attesa di processo con rito direttissimo che si è svolto martedì, a seguito del quale la stessa è stata condannata ad 1 anno ed 8 mesi di reclusione oltre al divieto di dimora nella città di Venezia.

Le altre 3 cittadine, tutte straniere, sono state accompagnate in Questura per i successivi accertamenti, all’esito dei quali due di loro sono state denunciate, mentre alla terza donna il Questore di Venezia ha irrogato il foglio di via obbligatorio.

Salgono così a 7 i soggetti che, dall’inizio di agosto, sono stati denunciati per inottemperanza a fogli di via obbligatori nel corso dei servizi straordinari di pubblica sicurezza contro il fenomeno dei borseggi, ai quali si aggiunge l’irrogazione di ulteriori 11 fogli di via obbligatori e di due Dacur, che impediscono l’accesso all’area urbana della città di Venezia.