«Troppe siringhe abbandonate da giorni». Via Piave chiede un servizio di raccolta

«Troppe siringhe gettate in strada e abbandonate, chiediamo che qualcuno le raccolga più spesso senza dover attendere giorni e giorni». Da diverse settimane i cittadini del quartiere, segnalano la difficile convivenza ancora più che con gli spacciatori, con quanto abbandonano in giro dai consumatori: siringhe usate.

Un ennesimo disagio legato al problema della tossicodipendenza in città e del consumo nel quartiere Piave.

Ieri i residenti, in piazzale Bainsizza, hanno assistito all’ennesima lite che poteva sfociare in rissa molto più violenta, tra alcuni nigeriani e uno straniero di altra nazionalità. Questi ultimi gli hanno rubato il cellulare, intimandogli di acquistare della droga, quando l’uomo glie l’ha comperata, si è accorto che era un “fake” per farsi consegnare del denaro.

E ne è scattata una lite furibonda con tanto di inseguimento. Lo straniero recuperato il cellulare, ma ha perduto il denaro. Motivo per il quale sono volate bottigliate e qualche pugno.

In piazzale Bainsizza – spiegano – la situazione non migliora e ci sono moltissime siringhe a terra, vicino alle giostrine, negli angoli e lungo i marciapiedi vicino alle case.

«La stessa cosa vale per via Gorizia e via Montello» precisa Gianpaolo Conte «Ce ne sono moltissime. Io segnalo a chi di competenza, ma rimangono lì un pezzo spesso e volentieri».

Più di qualcuno ha fatto notare che sono aumentate in concomitanza all’avvio del servizio del Comune per la distribuzione di siringhe gratis alle categorie fragili. «Questo servizio a scopo di sanità pubblica si sta rivelando controproducente in quanto sono aumentate le siringhe gettate in strada. Ancora più grave, le siringhe vengono usate per accoltellarsi come fossero armi». Da qui la richiesta, sulla quale si è aperta la discussione social, che vengano forniti a chi fa uso di stupefacenti, contenitori per gettare le siringhe usate.

Informazioni imprecise e non corrette, però, spiegano dal servizio, che non gravita direttamente in zona Piave, perché chi ne usufruisce viene accompagnato in via Giustizia. Inoltre sta funzionando – perché dalla strada riescono ad arrivare al settore recupero delle dipendenze (Serd) molte persone.

I servizi sociali del comune si occupano di ritirare – fanno sapere – tutte le siringhe che vengono distribuite. Ma è un’altra partita. È invece il settore igiene urbana e Veritas che si occupa di smaltire e raccogliere le siringhe che vengono abbandonate in strada nei pressi di abitazioni, marciapiedi, giardini pubblici e altri luoghi dove ci sia contatto con la popolazione.

Si tratta, dunque, di un disagio di soluzione più complessa, che rientra tra le difficoltà del quartiere Piave. I gruppi di cittadini attivi, hanno fatto sapere che si vedono molti tossicodipendenti nuovi, che si aggiungono a quello oramai conosciuti. Non solo: «La notte nei giardini di via Piave, sono tornate le frequentazioni di senza tetto, consumatori e spacciatori, che bivaccano quando non c’è più nessuno. A volte vengono fatti sgomberare al mattino».