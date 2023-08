Mestre, si rompe la condotta, l’acqua esce col contagocce

Alle 13.30 circa si è verificata una rottura nella condotta dn600, una delle condotte principali che serve Mestre e la terraferma comunale.

La rottura si è verificata in via Berna, laterale che si trova alla fine di via Martiri della Libertà. Immediatamente si è verificato un generalizzato abbassamento della pressione idrica.

I tecnici di Veritas sono intervenuti prontamente, hanno manovrato per chiudere la saracinesca e attualmente la pressione sembra sia tornata normale dappertutto.

Un disagio, dunque, che si sta pian piano risolvendo dappertutto, ma che si è aggiunto al gran caldo e all’afa di questi giorni