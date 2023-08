Il vecchio carro ponte industriale di Mira trasformato in ristorante sul Naviglio

Il vecchio carro ponte che si trova a ridosso degli stabilimenti della Reckitt Benckiser a Mira sarà trasformato in una struttura ricettiva: un ristorante sul Naviglio del Brenta accessibile sia da terra che dall’acqua grazie ad un progetto di valorizzazione del Comune. Ad illustrare il progetto è il vicesindaco Gabriele Bolzoni: «La Mira Lanza, oggi Reckitt-Benckiser», spiega Bolzoni, «aveva costruito la struttura che si trova in via Matteotti poter movimentare la gru ora in parte coperta dalla vegetazione, che a sua volta movimentava materiali in carico e scarico di detersivi e candele, direttamente dal magazzino numero 44. Operazioni che consentivano lo scavalcamento della strada, oggi Riviera Matteotti.

La gru era ed è dunque dotata di ruote che le consentivano di percorrere i circa 40 metri di binario e di ruotare sul proprio asse, per svolgere la sua funzione nei due sensi di carico e scarico. Oggi, sia la struttura cementizia che la stessa gru, sono di proprietà del Comune di Mira, che intende valorizzare questa “archeologia industriale».

Il progetto del Comune prevede una struttura ricettiva di ristorazione, ma anche di una sala a disposizione della stessa amministrazione comunale, che potrà utilizzarla per scopi prevalentemente culturali».

L’idea progettuale parte dalla necessità del recupero e di valorizzazione del bene esistente costruire il nuovo oggetto architettonico con una espressione dinamica e complessa che ricordi l’operosità tecnologica che si svolgeva ed in parte si svolge anche oggi, nello stabilimento che fu la Mira Lanza (ora Reckitt Benckiser). L’accesso alla struttura, potrà avvenire sia da terra che dall’acqua. Da terra vi è un parcheggio a circa 100 metri di distanza, (oltre ai posti auto lungo Riviera Matteotti a Mira Taglio) dal quale parte un percorso pedonale, nel verde (già esistente e da completare in prossimità della nuova struttura) che raggiunge il nuovo impianto. Ma lo stesso sarà accessibile anche dai natanti che percorrono il Brenta e che qui troveranno l’approdo. Insomma una bella novità anche per la promozione del territorio dell’intera Riviera del Brenta. —