Venezia, individuato il ladro del cellulare di “Lady pickpocket”

Individuato il ladro di “Lady pickpocket”. I carabinieri delle Compagnie di Venezia e di Mestre, unitamente ai militari della Stazione di Spinea, sono riusciti a individuare il soggetto ritenuto responsabile del furto del cellulare alla consigliera di Municipalità Monica Poli, nota attivista dei “cittadini non distratti”.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, si tratterebbe di un 32enne tunisino, che avrebbe sfilato il cellulare dalla tasca della Consigliera di Municipalità, mentre questa era impegnata, nelle calli veneziane, in un’intervista ad una troupe giornalistica francese in merito al suo impegno contro i fenomeni di degrado urbano, attività che rientra nelle iniziative dell’associazione dei “cittadini non distratti” e che, soprattutto di recente, ha avuto notevole risonanza anche fuori dal capoluogo veneziano soprattutto grazie alla diffusione di post sui social network

Gli accertamenti svolti e le informazioni fornite nell’immediatezza dalla vittima, hanno permesso agli investigatori di localizzare il cellulare, restituito alla donna, ed identificare l’uomo, domiciliato a Spinea, che è stato quindi deferito in stato di libertà con l’accusa di furto aggravato.

Dall’inizio dell’estate, infatti, i Carabinieri hanno svolto serratissimi controlli sul conto dei soggetti che, in ragione di precedenti specifici o condotte sospette, si ritiene si trovassero a Venezia proprio per commettere furti in danno di turisti. Di questi 4 sono stati tratti in arresto per furto tentato o consumato mentre 33 sono stati deferiti in stato di libertà per furto, rapina impropria e violazione del foglio di via dalla città di Venezia.