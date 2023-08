L’arrivo del Taser a Jesolo fa discutere. E ora lo vuole anche San Donà

Polizia locale con il Taser, elogi e approvazioni alla scelta del Comune di avviare la sperimentazione.

Il mondo sindacale e anche politico ha giudicato con parole di incoraggiamento la scelta della giunta del sindaco Christofer De Zotti. E adesso anche il Comune di San Donà sta pensando alla richiesta di sperimentazione.

Nei giorni scorsi è stata infatti presentata la proposta alla conferenza dei capigruppo, dopo che il governo ha aperto alla possibilità di dotare dell’arma a impulsi elettrici anche i Corpi dei Comuni non capoluogo di provincia che abbiano meno di 100 mila abitanti.

Il percorso prevede una sperimentazione della durata di sei mesi, durante i quali il corpo di Polizia locale sarà dotato di quattro Taser.

Saranno a disposizione di un primo gruppo di dieci agenti che dovranno seguire un corso di formazione per l’impiego dell’arma. Dopo il passaggio alla conferenza dei capigruppo, il progetto approderà in consiglio comunale, il 31 agosto, con la proposta di modifica del regolamento di Polizia locale. Approvata l’iniziativa, il Taser entrerà subito tra le armi in dotazione al Corpo.

A San Donà, il capogruppo della Lega Alberto Schibuola ha elogiato la prontezza di Jesolo, mentre l’assessore alla sicurezza, Simone Cereser, ha detto che anche il Comune in riva al Piave sta pensando alla sperimentazione.

«Le garanzie funzionali sono importanti», ha detto Giorgio Pavan, segretario provinciale del Spa, sindacato di Polizia, «quindi ben venga la sperimentazione a Jesolo anche per la Polizia locale».

Il vice presidente nazionale del Fsp, Franco Maccari, è sulla stessa linea: «La pistola a impulsi elettrici è fondamentale e autorizzata, spesso basta vederla perché le persone si fermino. Ce ne vorrebbero di più in dotazione».

In Consiglio comunale, Renato Martin, all’opposizione, è entusiasta: «Lo avrei fatto anche io».

Salvatore Esposito di Rc-Unione popolare è invece molto prudente: «È uno strumento comunque pericoloso e serve, prima di usarlo, un’adeguata formazione».