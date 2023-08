Ex cantieri Actv a Sant’Elena, assemblea pubblica e settembre caldo: «No case di lusso»

Non tarderà ad arrivare, con l’inizio di settembre, un’assemblea pubblica a Sant’Elena, per fare il punto sui progetti in corso nell’ex cantiere Actv e per discutere delle «alternative possibili e necessarie», come sono state definite dal comitato che del sito porta il nome.

«Bonifica o tabula rasa delle alberature per lasciare spazio al cemento? Case e spazi per tutti o nuovo quartiere per residenze esclusive e affittanze turistiche? », si chiedono i cittadini nel documento informativo che hanno condiviso tramite i social.

Per capire il motivo del momento di scambio pubblico, bisogna riavvolgere il nastro e tornare al 2018, quando i cantieri sono stati dismessi definitivamente.

Il primo progetto operativo di bonifica viene presentato alla Conferenza dei servizi della Regione Veneto – nell’ottobre dell’anno dopo – con l’idea di destinare l’area ad uso commerciale o industriale.

Nel frattempo, però, il sito passa dal demanio a Invimit, una società di gestione del risparmio del Ministero dell’Economia e delle Finanze che si occupa di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico attraverso la gestione di fondi di investimento. «In pratica si occupa di privatizzare beni comuni» spiega il comitato.

La Conferenza dei servizi si riunisce più volte, chiedendo spesso integrazioni e definendo obblighi e adeguamenti, anche perché, nel frattempo, l’amministrazione comunale aveva adottato la Variante 72 che permette l’intervento del privato.

Non si deve attendere troppo per leggere sui giornali del progetto “Silver house” che prevede la costruzione di alloggi di pregio riservati agli anziani.

Ma i cittadini di Sant’Elena non ci stanno. «Se si tratterà di edilizia privata, senza alcuna convenzione con il Comune per social housing o per calmierare i prezzi di vendita o di affitto, in un mercato ormai drogato dalle affittanze turistiche, è evidente che si tratterà di quartiere per ricchi», dicono. Non piace nemmeno il fatto che per arrivare agli alloggi, si debba passare da una bonifica che vedrà l’abbattimento di 96 piante, per la maggior parte tigli e pioppi neri.

Anche la Soprintendenza lo scorso 31 luglio ha chiesto chiarimenti, nutrendo delle perplessità rispetto all’intervento.

Al comitato il fatto chele piante verranno sostituite con altre non basta perché «gli alberi adulti assorbono più Co2 degli alberi giovani, che ci mettono ovviamente il loro tempo a crescere e quindi a fornire ombra, e a mitigare l’aumento delle temperature dovuto al cambiamento climatico».

I dubbi non sono pochi e un’assemblea può essere il mezzo giusto per capire in che direzione andare. «Dobbiamo entrare nel merito di quanto si sta prefigurando per l’area in questione e chiedere la partecipazione dei cittadini», concludono.