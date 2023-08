Muore ex lavoratore dell’Eni di Porto Marghera: disposta l’autopsia, funerale bloccato

All’inizio del mese aveva accusato una febbriciattola. Sembrava un malessere da poco, ma la situazione via via si è complicata e il 19 agosto Gabriele Marchiori è morto. L’uomo era un ex operaio dell’Eni a Porto Marghera; lavorava nel reparto Cvm. Il funerale, annunciato, è stato bloccato, rinviato a data da destinarsi.

Marchiori era molto conosciuto in zona per la sua passione per le attività venatorie. Risiedeva con la famiglia a Prozzolo di Camponogara, in via Prati Bassi.

Sul decesso indagano i tecnici dello Spisal e l’ospedale di Dolo ha ordinato un’autopsia. «Fino allo scorso 4 agosto Gabriele stava bene», racconta la sorella Daniela. «Era in pensione da qualche anno, ma aveva lavorato per anni nel reparto Cvm di Porto Marghera e per questo faceva costanti controlli medici per verificare lo stato di salute

. Purtroppo all’inizio del mese ha accusato dei malesseri che si sono manifestati con un po’di febbre. Via via però la situazione si è sempre più complicata e ad ora non sappiamo la causa della morte. È stata ordinata una autopsia e i funerali di mio fratello non sono ancora stati fissati».

La notizia della morte dell’uomo ha fatto subito il giro del paese di Prozzolo in questi giorni. Era infatti una persona molto conosciuta. «Mio fratello», continua Daniela, «aveva una grande passione per la caccia, passione che intendeva nel rispetto dell’ambiente e in maniera responsabile. Per questo era anche come volontario un guardiacaccia iscritto all’associazione Fidc».

Lascia la moglie Maria Teresa, i figli Federica con Paolo, Daniele con Valentina, Alessia con Andrea, i nipotini, il fratello Leonardo, la sorella Daniela i cognati e i nipoti. I funerali si terranno dopo il nulla osta della magistratura nella chiesa di Prozzolo.