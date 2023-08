Arriva «Lo sbaracco», il centro di Mestre diventa un mercatino con sconti di “qualità”

Fuori tutto, il centro città si trasforma in un mercato “open air” per fare concorrenza ai templi dello shopping che accerchiano Mestre. I saldi di “fine stagione” non sono andati come si sperava: vuoi per il meteo, vuoi perché non rappresentano più una novità, ma anche per via dell’aumento del costo della vita e, non da ultimo, del mercato online che rallenta le vendite tradizionali.

Ecco, allora, che negozianti e commercianti si ingegnano. Per la prima volta arriva nei negozi di Mestre e, nello specifico, del cuore della città, «Lo sbaracco», nelle giornate di venerdì 25 e sabato 26 agosto.

Oltre una trentina di negozi del centro città si preparano al «fuori tutto»: capi d’abbigliamento, calzature, accessori e articoli per la casa, chi più ne ha più ne metta, a un prezzo scontato, anzi scontatissimo, che attenderanno amanti dello shopping e semplici curiosi davanti alle vetrine delle boutique aderenti all’iniziativa.

Ogni commerciante avrà a disposizione due metri quadrati di area pedonale per esporre la merce più scontata di cui dispone, con riduzioni sul prezzo che possono arrivare persino all’80 per cento.

Un affare, insomma. A caccia delle taglie. «È la prima volta che proponiamo lo “Sbaracco” a Mestre, a Rovigo, ad esempio, è ormai un evento immancabile per la città atteso con ansia anche dai commercianti stessi che per l’occasione trasformano il centro in un grande mercato delle occasioni a cielo aperto. Così sarà anche per Mestre» spiega Alvise Canniello, direttore di Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo.

«La cosa interessante è che si tratta di un’iniziativa voluta dai commercianti e appoggiata fin da subito anche dall’amministrazione per dare uno slancio finale ai saldi estivi che sono stati al di sotto delle aspettative».

Confesercenti sottolinea che “scontato” non è certo sinonimo di “scarto”: lo scopo dei commercianti, infatti, non è fare uno sgombero di rimasugli, ma far conoscere la qualità dei propri prodotti anche a chi si troverà a Mestre a chi è di passaggio. Che in questo periodo non mancano certo visto che in città si sentono parlare più lingue e la sera i locali sono pieni di stranieri che passano le giornate a Venezia ma altrettanto curiosi di guardarsi intorno, vivere la città e provare i locali in terraferma.

Detto fatto, venerdì e sabato potranno anche fare shopping. «È un’ottima vetrina», conclude Canniello.