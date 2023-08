Adesso la droga si compra su Telegram: duemila iscritti nel gruppo di Venezia

Anche il commercio della droga è diventato digitale. Comprare marijuana e hashish – ma anche altre sostanze – non è mai stato così facile.

Basta scaricare Telegram, applicazione di messaggistica istantanea, e unirsi a un gruppo pensato ad hoc per il commercio di stupefacenti a Venezia. Un gruppo che conta oltre duemila iscritti, che ricevono le notifiche di tutti gli annunci pubblicati nel gruppo.

Il sistema funziona come una vera e propria bacheca, dove il gestore della pagina posta foto e video di panetti di droga, con relative quantità e prezzi, oltre ai contatti su quattro social diversi per mettersi d’accordo per l’acquisto. Insomma, un’organizzazione perfetta.

Nel momento in cui lo si contatta privatamente, in circa dieci minuti si ottiene una risposta. Anche in questo caso, è tutto molto organizzato e il primo messaggio che si riceve è un vero e proprio catalogo.

Per i meno pratici, fa quasi strano pensare che esistano così tanti tipi di “erba”.

I nomi sono psichedelici di per sé e ricordano le pozioni di Alice nel Paese delle meraviglie: sogno blu, vedova bianca, foschia viola, afghankush, colla gorilla, girlscoutcookies, sono solo alcuni dei nomi delle sostanze che promettono lo sballo.

I formati sono i più disparati, dalle tradizionali palline di “fumo” ai panetti, ma anche cilindri dalla carta colorata, con disegni di gelati, angeli e mostriciattoli sorridenti e capsule a forma di ovulo bianco perla. Sono indicate anche le provenienze, c’è l’erba olandese ma anche l’hashish marocchino e quello spagnolo, un po’ come la frutta al supermercato, con il paese d’origine in bella vista.

Non mancano nemmeno i messaggi con le promozioni, «100 grammi a soli 500 euro», diretti probabilmente agli spacciatori.

Poi arrivano i prezzi, anche in questo caso è un elenco ordinato: 7,5 grammi costano 50 euro, 15 grammi cento euro, fino ad arrivare a 150 grammi per un totale di 800 euro. Il prezzo sembrerebbe un affare, visto che si parla di 6,60 al grammo quando il prezzo medio in centro storico è di 12.

Acquistare sembra facilissimo, basta dire quanti grammi vuoi e quando intendi ritirarli, poi il luogo lo si decide il giorno stesso, pagamento alla consegna.

Comprare online non è mai stato così semplice e veloce a quanto pare. Un gioco da ragazzi verrebbe da dire, e in effetti il rischio è proprio quello.

L’acquisto di droga non è più relegato ai vicoli bui o ai sottopassaggi della stazione, la piazzetta nascosta dello spaccio è la rete.

Basta avere sei euro in tasca per comprare un po’ di droga. Attratti magari da quelle sostanze dal nome fiabesco e la carta colorata, che ricordano le confezioni di caramelle per bambini. E il pericolo è che, forse, proprio qualcuno poco più che bambino, lo compri. Perché sei euro e uno smartphone, chi non li ha?