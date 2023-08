Venezia, 150 aspiranti croupier per il casinò di Ca’ Noghera

Si è chiuso domenica sera l’avviso di selezione per la partecipazione al corso di formazione per Impiegati di Gioco (Croupier) Fair Roulette, Black Jack, Ultimate Texas Hold’em Poker. Sono 147 le domande pervenute al Casinò di Venezia che necessiteranno di almeno un mese di tempo per le opportune verifiche utili a definire i requisiti richiesti per poter accedere ai successivi colloqui.

Ad oggi i dati di incasso complessivi delle due sedi, Ca’ Vendramin Calergi e Ca’ Noghera, registrano da inizio anno un vantaggio di 12,5 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2022. Un risultato che fa ben sperare per l’ultima parte dell’anno.

«Questo trend ci motiva a continuare il percorso intrapreso in questi anni” - ha dichiarato l’Assessore al Bilancio e alle Società Partecipate del Comune di Venezia Michele Zuin – frutto del costante impegno di tutto il personale che ringrazio, insieme al rinnovato CdA a cui auguro buon lavoro». «Esprimo soddisfazione per la buona situazione gestionale e finanziaria che ho trovato» commenta il neo Presidente della Casinò di Venezia Gioco SpA Riccardo Ventura. Il prossimo 25 agosto, infine, ricorrerà il 24° Compleanno del Casinò di Ca’ Noghera. Anche quest’anno avrà luogo una serata di festeggiamento dedicata a tutti coloro che frequentano il Casinò di Terraferma.