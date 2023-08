A San Marco turisti sulle barriere contro l’acqua alta, Tesserin: «Comportamenti pericolosi»

Barriere di cristallo al sicuro dall'acqua alta ma non dai turisti. E' iniziata di recente la rimozione del cantiere intorno alla Basilica di San Marco per proteggere la chiesa dalle alte maree fino ai 110 centimetri sul medio mare, quando è prevista la chiusura del Mose.

Una "cintura" di cristallo e ferro infissa nel terreno. Ma con la messa allo scoperto di un primo tratto di lastre di cristallo sono cominciati i problemi - come denuncia il primo procuratore di San Marco Carlo Alberto Tesserin - e a crearli appunto non l'acqua alta, che pure ha fatto la sua timida comparsa anche nel mese di agosto, mail comportamento dei turisti che entrano direttamente a contatto con le lastre.

«Ci si appoggiano - spiega Tesserin - ne fanno gli usi più disparati e in definitiva mettono in pericolo la loro integrità oltre al decoro della Basilica. A risolvere il problema dovrebbe essere l'impresa che ha condotto i lavori, ma anche noi, come Procuratoria, siamo naturalmente pronti a fare la nostra parte. Si tratta di intervenire subito, realizzando evidentemente un'ulteriore protezione a qualche decina di centimetri dalle lastre, che impedisca però alla gente di entrare a diretto contatto con loro».

Sembra in effetti strano che già in fase di concepimento del sistema di barriere di cristallo per l'acqua alta, non si sia pensato anche a un modo poi per isolare dal contatto con le persone e per evitare così possibili danneggiamenti.

Intanto dal lato della Basilica che si affaccia su Piazzetta San Marco è già stato installato l'impianto di cantiere della Lares, l'impresa veneziana a cui è stato assegnato il compito di eseguire il restauro sugli elementi lapidei e i mosaici pavimentali all'interno della chiesa, finanziati dal Ministero della Cultura con uno stanziamento di 3,3 milioni di euro.

Un intervento che dovrebbe durare due anni e quattro mesi dal suo avvio. Gli interventi di restauro interesseranno principalmente i rivestimenti lapidei dell'ala nord del nartece - l'atrio della Basilica - e la cappella del Santissimo Sacramento.

Le pareti del nartece erano state fortemente danneggiate dalle cristallizzazioni saline dovute ai frequenti allagamenti.

Ora questa zona è in sicurezza grazie alla barriera in vetro temporanea che circonda la Basilica e la difende dagli allagamenti della Piazza anche con acque inferiori a 110 centimetri, misura in cui entrerà in funzione il Mose.

Un altro importante intervento di restauro avrà luogo invece sulle decorazioni musive del pavimento dell'altare del Santissimo Sacramento, nel transetto sud della basilica, che erano state fortemente danneggiate dal tempo e dall'acqua alta del 2019.

Sia le parti lapidee sia i mosaici saranno sottoposti a processi di desalinizzazione.

«I fondi non sono ancora stati erogati - spiega Tesserin, con la Procuratoria che è per la prima volta stazione appaltante dell'intervento - e se dovessero tardare, potremmo anticiparne la prima parte per consentire l'avvio senza ritardi del restauro.

Ma pensiamo in futuro anche ad altri interventi in Basilica, come ad esempio la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione per la parte superiore, dove è anche il museo marciano, che ora appare un po' buia".

Intanto le presenze dei visitatori per Basilica - con ingresso a pagamento solo su prenotazione - Tesoro di San Marco e Campanile sono in costante aumento» conclude il Primo Procuratore.