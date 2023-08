Portogruaro, baby gang in azione: preso di mira il Belli

Liceo pedagogico Marco Belli di Portogruaro assalito dai vandali a pochi giorni dal via dell'anno scolastico.

Nel mirino c'è la baby gang che imperversa da due mesi. Hanno tra gli 11 e i 14 anni, abitano in centro, tra essi diverse ragazze.

Nel giro di perlustrazione eseguito la notte tra sabato e ieri, un abitante ha compiuto un vero e proprio inventario dei numerosi danni che sono stati provocati nell’ultimo mese e mezzo, anche per colpa della mancata sorveglianza.

Gli impianti di illuminazione non sono funzionanti, specie sul lato dell’istituto che costeggia il piccolo canale, un affluente del Versiola che poi scorre lungo l’oratorio, si immette su via Camucina e raggiunge il Lemene nella zona dell’ospedale.

Le mura inferiori sono caratterizzate da scritte che richiamano amicizie giovanili. Per terra è un cimitero di bottiglie di alcolici pesanti, molto probabilmente rubati da casa oppure “prestati” da ragazzi più grandi.

Attorno c'è qualche sedia bruciata, cicche di sigarette per terra e una grande sporcizia, anche vicina agli ingressi laterali dell’istituto.

Stesso copione sul retro, cioè sul alto che dà in via Marco Belli, a Borgo San Gottardo, di fronte alla residenza per anziani Francescon. A tracciare l’identikit dei ragazzi è uno dei commercianti della zona, il noto maestro di tennis Ivano Drigo.

«Più volte sono stati chiamati i carabinieri e ammetto che la zona è stata un po’ ripulita di recente, nel senso che questi ragazzini si notano con minore frequenza» dice «tuttavia gli episodi di danneggiamento sono molto numerosi, hanno poi insozzato tutti i camminamenti. Siamo in pieno centro e non può esserci questo stato di abbandono, in una zona per altro pregiata e frequentata di Portogruaro, accanto al teatro Russolo».

I carabinieri hanno ricevuto qualche giorno fa la denuncia della titolare del bar Al Teatro, che aveva lamentato di recente il furto di tavolini e sedie, poi ritrovati, ma alcuni erano in uno stato pietoso e quindi non sono più utilizzabili. Oltre a loro si è mossa anche la Polizia di Stato.

I poliziotti avevano indagato due persone, entrambe minori, deferendole al Tribunale dei minori di Trieste per il noto episodio dell’incursione alle scuole medie Giovanni Pascoli, in via Valle. Qui i banditi avevano fatto irruzione rompendo una porta dal retro, sono saliti sul primo piano, hanno imbrattato tutte le aule e distrutte le lavagnette Lim adoperate per la didattica.