Raffica di furti ferragostani a Mestre: quarto colpo al Centro estetico

Ladri scatenati in città, centro estetico preso di mira per la quarta volta nel giro di alcuni mesi, la rabbia della titolare: “Perchè paghiamo le tasse?”.

In questi giorni, non c’è pace per chi va in ferie, e per chi è rimasto chiuso qualche giorno a cavallo di Ferragosto, che si ritrova a dover fare i conti con topi di appartamento e malviventi che aprono abitazioni, case singole, negozi, e tentano di arraffare qualsiasi cosa mettendo a ferro e fuoco la proprietà privata.

E non si tratta solo di ladri improvvisati, ma anche di esperti dello scasso, che usano guanti, flessibili, piedi di porco.

Ieri l'estetista Gaia Andrioli, dell’omonimo centro estetico di viale San Marco, ha postato il video del negozio, scassinato per la quarta volta.

Un video che lei stessa ha realizzato, di denuncia, nel quale mostra l’ingresso, la porta fuori uso, e spiega che non riesce neppure ad entrare all’interno per esercitare l’attività.

Ieri ha lavorato tutto il giorno, per poter riaprire oggi e ricevere i clienti che avevano già prenotato.

«Non sono nuova a questo genere di intrusioni e vedo che nonostante l’allarme, si continua imperterriti a delinquere» spiega l’estetista di viale San Marco in un video che riprende i danni e che si augura giri «abbiamo parlato con l’assessore, ci è stato risposto che le leggi cambiano e loro hanno, in parte, le mani legate.

Io sono una cittadina che paga le tasse, questo mese le ho pagate anche in anticipo, e vorrei capire dove vanno i soldi delle mie tasse, perché che io sappia servono per far fronte alle necessità dei cittadini, come la sicurezza e la sanità». Prosegue: «Viale San Marco si sta avvicinando a via Piave, che ha sempre tutto il mio sostegno. Io devo spaccarmi la schiena dodici ore al giorno, già non si trova personale, per pagare e non avere nulla? Ho fatto di tutto, cosa può fare ancora un cittadino a Mestre oggi?».

Il salone di estetica Gaia è stato preso di mira già diverse volte, soprattutto gli scorsi mesi. E ogni volta la titolare ha dovuto rimboccarsi le maniche e pagare i danni, con tutti i disagi del caso.

Ma non è l’unica, suo malgrado, ad avere il medesimo problema. Qualche giorno fa alcune abitazioni della zona di Corso del Popolo hanno subito lo stesso trattamento. Famiglie in ferie che una volta a casa si sono ritrovate l’abitazione sottosopra, porta scassinata, camere a soqquadro.

E nessuna impronta, perchè i malviventi di turno hanno usato i guanti per non lasciare tracce. «Le forze dell’ordine ci hanno detto che non siamo i primi, in questi giorni sono in tanti a ricevere la visita dei ladri».

Prima dell’estetica, era toccato anche al consigliere comunale del Partito Democratico, Paolo Ticozzi, che mentre si trovava in ferie in Usa, era stato informato della “brutta sorpresa” e ne aveva dato notizia lui stesso pubblicando le foto dell'appartamento messo sottosopra sul suo profilo Facebook.

Il consigliere risiede al secondo piano di un condominio di Carpenedo nella zona di viale don Sturzo. Carpenedo, viale San Marco, Corso del Popolo e area verso la stazione. Non c’è una parte della città che non sia finita nel mirino dei ladri.—