A Chioggia gente che urina e bivacchi in chiesa, i sacerdoti: «Se continua apriremo solo per le messe»

Urina sulle colonne e dietro il coro nella chiesa dei Filippini, resti di cibo nelle panche della basilica di San Giacomo a Chioggia.

Comportamenti irrispettosi e sacrileghi di qualche balordo o di qualche turista che stanno facendo infuriare i fedeli e mettendo in difficoltà i sacerdoti che, in caso di recidive, saranno costretti a chiudere le chiese negli orari i cui non ci sono funzioni.

L’allarme è stato lanciato dal rettore dei Filippini, padre Tommaso Sochalec, domenica alla fine della messa delle 8, lasciando basiti tutti i fedeli presenti.

«Sono rimasta choccata», spiega una giovane parrocchiana, «il sacerdote ci ha detto che se va avanti così dovrà chiudere la chiesa, perché c'è qualcuno che vi entra nelle ore in cui non è custodita e lascia i propri bisogni o quelli del cane ovunque, anche dietro l'altare.

Già nelle calli si passa in apnea per la presenza di rifiuti di ogni tipo; il palazzo municipale è diventato, o forse lo è da anni, la casa del "popolo", ora anche i luoghi di culto… Si può credere o meno, ma il rispetto dei luoghi sacri, dei luoghi pubblici e del prossimo, dovrebbe esserci sempre… Cosa stai diventando Chioggia?».

Gli strani episodi nella chiesa dei Filippini continuano da alcune settimane. «Padre Tommaso mi ha raccontato che le signore delle pulizie al mattino trovano presenza di urina, ma anche di altre sconcezze, dentro i portaombrelli, che sono stati puntualmente rimossi, vicino alle colonne e dietro il coro», spiega don Vincenzo Tosello, responsabile di tutta l’unità pastorale Chioggia nord, «padre Tommaso, esasperato, domenica a fine funzione ha detto che se le cose continueranno in questo modo sarà costretto a tenere chiusa la chiesa.

Una scelta che ci rammaricherebbe molto. Oggi le chiese del centro sono aperte con orario continuato, e d’estate la basilica centrale di San Giacomo anche fino a mezzanotte, per consentire ai turisti di visitarle, di fermarsi a pregare e di conoscere il nostro importante patrimonio anche artistico.

Purtroppo la presenza di balordi e perditempo che hanno comportamenti incivili potrebbe costringerci a tenerle chiuse e sarebbe davvero triste».

Quanto successo nella chiesa dei Filippini ha sconvolto tutti e interrogato molti sulle degenerazioni che Chioggia, come prima Venezia, sta subendo. Comportamenti disinvolti, dall’abbigliamento ai bivacchi dove non è consentito, che stanno connotando la città verso un turismo di massa. La cosa è confermata anche da episodi, meno gravi, ma comunque fortemente irrispettosi, che si stanno ripetendo anche in altre chiese.

«Anche a San Giacomo», conferma don Tosello, «notiamo alcuni comportamenti sconvenienti, anche se meno gravi di quelli denunciati da padre Tommaso.

Tra quanti entrano, e a volte rimangono a lungo non sapendo dove andare, c'è anche qualche sbandato o qualche persona senza dimora che, da solo o insieme a qualche altro, passa lì il tempo e a volte si rifocilla, seduto sulle panche.

Per fortuna però da quasi due anni non si verificano più episodi di furti o effrazioni, come invece avveniva un tempo quasi continuativamente, con riflessi non solo economici, ma soprattutto morali. Si tratta di episodi che abbiamo puntualmente denunciato alle autorità».