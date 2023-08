Tassa di soggiorno ai disabili a Cavallino: «Una disattenzione grave»

Tassa di soggiorno: nessuna esenzione a Cavallino-Treporti per le persone non autosufficienti, anche con grado di disabilità al 100%, e nemmeno per il loro accompagnatore.

All'attacco Angelo Zanella, capogruppo della lista di opposizione "Cavallino-Treporti per tutti" su quella che considera una grave omissione nei confronti dei turisti da parte dell'amministrazione comunale della prima spiaggia d'Italia per presenze turistiche.

«A differenza delle località turistiche a noi vicine come Caorle e Jesolo» denuncia Zanella «il nostro comune non ha mai ritenuto di correggere il regolamento prevedendo per i portatori di handicap una specifica disapplicazione della tariffa.

Credo sia necessario quanto prima una revisione del testo da portare in consiglio comunale, magari semplicemente copiando i commi evidenziati in rosso e qui sotto allegati estrapolati dai regolamenti di Caorle e Jesolo».

«Per una località turistica come Cavallino-Treporti» aggiunge Zanella, «che fa dell'inclusione e dell'accoglienza il proprio vessillo, questa è una disattenzione a mio avviso grave. Mi chiedo come alla coordinatrice delle spiagge venete e del g20 spiagge possa essere sfuggita questa attenzione.

Questione di sensibilità? Niente scuse come: ma la tassa di soggiorno è relativo regolamento non sono stati istituiti dalla giunta Nesto. Sono otto anni che amministrano il comune ed è sufficiente una commissione e un consiglio per modificare il regolamento».

Pronta la replica dell'assessore al Bilancio e turismo, Alberto Ballarin. «Una esenzione della tassa di soggiorno rivolta verso le persone non autosufficienti rappresenta una discriminazione inversa» risponde Ballarin «infatti nessuno fra gli albergatori o i titolari di camping applica tariffe agevolate rivolte a questa categoria che per venire applicate con giustizia presupporrebbero indagini sul reddito degli ospiti. A maggior ragione quando parte della tassa di soggiorno viene impiegata proprio per abbattere le barriere architettoniche e creare infrastrutture dedicate a quanti con disabilità arrivano per soggiornarvi.

Segnalo che, non solo questo regolamento della tassa di soggiorno è un lascito del precedente sindaco che ora siede all'opposizione, ma che le categorie di turisti a cui destinare le esenzioni della tassa sono state concordate con l'Organo di Gestione della Destinazione che rappresenta tutti gli operatori turistici».