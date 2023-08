«Mose, Venezia sicura fino a tre metri». Ma il litorale protegge solo fino a 2 metri

«Il Mose proteggerà Venezia e la laguna da maree alte fino a tre metri». Così, in pompa magna, veniva presentato a inizio agosto il piano “2023-2032 l’Italia del sì” dal ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Ottimo, verrebbe da dire. Che il Mose – benché ancora incompleto e perennemente in ritardo sulla tabella di marcia – funzioni, lo si è visto nell’ultimo anno e mezzo quando più volte ha salvato la città da maree eccezionali sopra i 110 centimetri. E stando a quanto si legge nel piano decennale del ministero, Venezia è al riparo anche dall’innalzamento del mare tanto che, appunto, la città è protetta da maree fino a 3 metri che sarebbero così fermate dalle 78 paratoie posizionate alle tre bocche di porto. Già ma ai lati delle bocche di porto qual è la situazione?

Perché se l’obiettivo è di proteggere Venezia e la laguna da 3 metri d’acqua, la “barriera” dev’essere alta lungo tutta la costa. Non solo in prossimità delle paratoie. Eppure, a guardare i dati, la situazione non è affatto omogenea. Ecco perché di primaria importanza sono le opere di messa in sicurezza di tutto il litorale. Stando ai dati ufficiali, l’altitudine media del Lido di Venezia è infatti tra i due e i tre metri, di poco inferiore quella di Pellestrina, due metri anche a Cavallino e Chioggia.

«Come farà il Mose a proteggere Venezia e la Laguna, dalle maree alte fino a 3 metri, se l’altezza media del litorale è di 2 metri? » , si chiede infatti l’architetto Fernando De Simone, esperto di ambiente, opere idrauliche e protezione della costa, «Non c’è il rischio che l’acqua penetri in Laguna dai varchi più bassi,ed arrivi a Venezia con maggiore velocità? » .

Fondamentali, secondo De Simone, sono nuove infrastrutture a salvaguardia delle spiagge. Non prima, però, di aver effettuato rilevamenti per individuare le correnti sottomarine predominanti nella laguna di Venezia. Lavoro, questo, che richiederebbe almeno un anno.

«Prima di effettuare ulteriori studi, costosissimi ed inutili, vanno elaborati i modelli matematici più idonei del fondale marino, ed esaminate le relative pressioni dinamiche. Solo dopo aver attentamente valutato tutti i dati,si potranno realizzare nelle zone limitrofe, gli interventi strutturali coordinati.

«Non è possibile applicare un’unica formula risolutiva del problema», conclude l’esperto, «perché ogni spiaggia ha le proprie caratteristiche meteo-marine. Ogni località turistico-balneare ha i propri standard qualitativi degli ambienti marini che si devono salvaguardare. Dovranno essere effettuati dei sopralluoghi dettagliati, per individuare le correnti sottomarine predominanti. Altrimenti qualsiasi studio sarà solo un puro, utopico e pericoloso esercizio accademico, come purtroppo è avvenuto sino ad ora».