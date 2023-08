Cuoco di Caorle trovato morto in casa: aveva 47 anni

Trovato senza vita a casa oggi, 21 agosto, alle 11: la città di Caorle piange Antonio Gallo, stimato cuoco e persona d'altri tempi. Aveva 47 anni.

A tradirlo è stato un infarto, che l'ha sorpreso nel cuore della notte.

Antonio Gallo, conosciuto da tutti come Toni, era una persona molto allegra, cordiale, simpatica e soprattutto molto generosa, aperta e buona.

Andava d'accordo con tutti. La morte è sopraggiunta, ed è una circostanza che fa venire i brividi, alla vigilia del nono anniversario della dipartita di suo padre, Amedeo Gallo, notissimo commesso dei magazzini Bozza, in Rio Terrà, in pieno centro storico a Caorle.

Negli ultimi anni, poi Toni Gallo aveva perduto precocemente anche la mamma Oliva Bortolozzo e il fratello, di nome Redentore e conosciuto da tutti come Tore.

Lascia due sorelle più grandi di lui, di nome Morena e Alessia, che vivono con le rispettive famiglie a Oderzo e a Gorizia. Sono state avvertite in tarda mattinata.

Toni Gallo, dopo il turno lavorativo, aveva trascorso domenica sera qualche ora con i suoi amici. Niente di speciale: la solita chiacchierata, una bibita in compagnia. Quindi è rientrato nella sua abitazione di via Giorgione, dove viveva da solo.

Si era trasferito lì da un po' di tempo, dopo aver venduto la vecchia abitazione in cui era cresciuto, in via Pretoriana. I titolari dell'Hotel Anna, in cui lavorava da tempo, non vedendolo arrivare si sono allarmati.

Sono stati avvertiti i pompieri e i carabinieri. Quando i soccorritori hanno fatto il loro ingresso nell'abitazione hanno trovato Antonio seduto sul divano, ma ormai senza più vita. Intervenuti sul posto, gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso.

Il referto parla di morte per cause naturali. Il nulla osta per i funerali non è ancora pronto.