Mestre, il compagno violento dorme, lei ne approfitta e fugge in taxi nella notte

Una giovane donna nella notte tra sabato e domenica chiama il centralino del Radio Taxi, chiedendo con urgenza una macchina fuori Mestre. Quando il tassista arriva sul posto, non trova nessuno: cerca di contattare la cliente, chiamandola al cellulare, e lei risponde a voce bassa, implorandolo di aspettarla.

La donna esce di casa di lì a qualche minuto, trascinandosi appresso valigie e borsoni, la faccia sconvolta. Il tassista parte, l’accompagna a destinazione, ma si preoccupa, chiede se lei abbia bisogno di aiuto e la donna si sfoga: racconta di essere vittima da tempo delle violenze del compagno, spesso ubriaco, di averlo anche denunciato, di non farcela più e di essere scappata dopo l’ennesima lite violenta, approfittando di una via di fuga: gli ha dato dei farmaci per tranquillizzarlo e appena è piombato nel sonno, lei ha preso le sue cose e se ne è andata.

Il tassista l’accompagna a destinazione, ma decide di allertare il 113: per accertarsi che la donna non si trovi in difficoltà, ma anche temendo per la salute dell’uomo, ubriaco - a detta della donna - e imbottito di sonnifero.

Così, una volta di più, nella notte veneziana si attiva la macchina dei soccorsi: a casa di lui arrivano a sirene spiegate un’ambulanza del Suem e i carabinieri. I sanitari trovano l’uomo incosciente, lo soccorrono, lo portano poi in ospedale per accertamenti: racconterà di aver preso lui stesso i farmaci per farsi passare l’arrabbiatura per la litigata con la compagna.

I poliziotti del 113, intanto, rintracciano la donna, per farsi raccontare la sua versione dei fatti. Se i soccorsi non fossero stati così tempestivi, la notte avrebbe potuto avere esiti più complicati.

Ora la Procura valuterà se vi siano o meno estremi per intervenire con il codice rosso, se saranno formalizzate denunce in una situazione privata ancora dai contorni poco chiari.

«Purtroppo capita spesso che noi tassisti ci troviamo in mezzo a situazioni difficili», commenta Gabriele Stevanato, presidente della Cooperativa artigiana radio taxi Venezia, 98 soci, «e ci sono parti della città dove sta diventando particolarmente difficile operare, per le troppe tensioni. Come ad esempio accade sempre più spesso a piazzale Roma: per questo sosteniamo la richiesta che venga istituito quanto prima un presidio fisso delle forze dell’ordine in piazzale Roma, h24, posizionato in alto, tra i “giardinetti” in modo tale da poter tenere sotto controllo tutto piazzale Roma, come richiesto anche da colleghi taxtisti acquei».

Nelle ultime settimane, numerosi gli episodi violenti: tra i più cruenti, un tassista aggredito d a un gruppo di tunisini perché (con la corsa già prenotata) non li aveva fatti salire, poi finita in una rissa tra stranieri, con tre accoltellati.