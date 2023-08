Autobus dell’Atvo per il post discoteca a Jesolo: «Servono controlli per evitare abusi»

«Discobus? Per il momento credo si possa parlare al massimo di un socialbus». Il consigliere comunale Daniele Bison ha voluto capire chi siano realmente i giovani che fruiscono delle corse notturne messe a disposizione dai Comuni di Jesolo e San Donà assieme ai locali della notte. Se i taxi organizzati per chi è positivo all’alcol test lanciati dal ministro Salvini in collaborazione con i locali non hanno avuto particolare presa tra i giovani, anche le corse notturne dell’Atvo da San Donà a Jesolo sembrano non essere ancora strapiene. È mancata finora una capillare pubblicità di questa iniziativa discussa e così negli autobus si sono ritrovati finora una ventina di giovani a corsa.

«Nella notte tra sabato e domenica, alle 2» racconta Bison, «sono andato con un amico alla stazione Atvo di Jesolo per verificare di persona chi fossero gli utenti che usufruiscono di questo servizio. Erano una quindicina, dai vent’anni in giù. E mi sono intrattenuto con alcuni di loro: erano tutti sobri, nessuno era stato in discoteca e nemmeno accompagnato alla stazione dai taxi, semplicemente ritornavano a casa utilizzando un servizio non a pagamento dopo essersi fatti una passeggiata a Jesolo. Tutto lecito, ovviamente, ma certo non l’utenza target che si prefiggeva il nostro Comune. E non era difficile prevederlo. Iniziative come queste e relative risorse», aggiunge polemico, «andrebbero messe in campo per accompagnare anziani e persone sole e prive di mezzi che a volte non sanno come andare dal medico, in farmacia o a fare la spesa, e non per accompagnare a casa gratis chi ha fatto consapevolmente il pieno di alcol spendendo decine di euro facendo pagare il conto alla collettività».

«Tra qualche settimana», conclude, «inizieranno le scuole con le solite proteste per bus affollati e poche corse previste. Spero che tanta solerzia venga messa in campo dalla nostra amministrazione comunale per migliorare i servizi considerato che Jesolo è uno dei maggiori soci di Atvo».

Il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, finora è stato prudente: «È una sperimentazione e i dati li vedremo alla fine, certo l’obiettivo è quello di creare nuove corse notturne in autobus, che in futuro potranno essere a pagamento, per i giovani. Adesso stiamo cercando di stimolare il loro interesse a fruire dei mezzi pubblici e poi confidiamo che queste corse possano essere sempre più utilizzate la notte dai giovani per raggiungere i locali».

Sul tema è intervenuta anche Romina Ceccato, presidente di “Alba, luci sulla buona strada”, per le vittime di incidenti, e ha manifestato una certa perplessità chiedendo più impegno, e risorse, nella sensibilizzazione ed educazione stradale dei giovani e di tutti quelli che sono al volante. Ivan Saccilotto, a Musile, ha invece suggerito un impegno serio dei Comuni per una linea ferroviaria da San Donà al lido e dei Flixbus organizzati dai Comuni, come mezzo più adeguato e familiare ai giovani.