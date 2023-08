Tra Caorle e San Stino i vigili scovano chi corre con l’autovelox mobile

Il litorale orientale fa il pieno di incassi grazie alle multe, ma con una differenza. Gli autovelox all’ingresso di Bibione sono fissi, per cui il 50% degli introiti dalle contravvenzioni per gli eccessi di velocità finiscono per il 50% nelle casse del Comune, il restante nelle casse della proprietaria della strada in cui sono presenti, che è la Regione Veneto.

A Caorle, invece, il telelaser adoperato dalla Polizia locale è mobile. Le strade più “battute” sono la provinciale San Stino – Caorle e l’incrocio di Porto Santa Margherita, altra strada provinciale che collega il litorale di Caorle alle frazioni a ovest e a Jesolo da una parte e a San Donà di Piave dall’altra. Velox quasi indispensabili, perché lì il limite di 50 chilometri all’ora quasi non è mai rispettato.

San Michele, a livello pro capite, incassa di più di Caorle, ma è evidente che a fare la differenza sono i non residenti, ovvero i turisti, sanzionati per le velocità oltre i limiti.

«Noi reinvestiamo gli introiti delle multe come ci impone la legge nella sicurezza stradale e talvolta non bastano. Quindi attingiamo anche dal bilancio» spiega Flavio Maurutto, sindaco di San Michele «abbiamo realizzato nuovi attraversamenti pedonali, collocato nuovi segnali stradali. Penso alla messa in sicurezza di corso Europa e anche alle dotazioni nuove in Polizia locale. Gli introiti li utilizziamo anche per la segnaletica verticale».

A Caorle il sindaco Marco Sarto ha disposto prima della stagione che i segnali stradali più vecchi fossero rimossi con quelli nuovi. Nuove, in gran parte, anche la segnaletica orizzontale. In città sono comparsi anche alcuni dossi, si pensi a quelli di Strada Sansonessa e a via Zugna. Prima non c’erano. Sono state asfaltate molte strade e rifatta la segnaletica orizzontale. Caorle reinveste anche nei supporti stradali. «Noi incassiamo meno di Bibione. Ma vogliamo continuare a migliorare le nostre strade e l’arredo urbano» dice il primo cittadino di Caorle «il comando di Polizia locale elabora quanto serve e poi noi come amministrazione, provvediamo a come destinare gli introiti delle multe. Soldi che servono anche alla Polizia locale stessa e anche ai programmi di educazione stradale».